Coliseo MedPlus dio a conocer puntos clave de logística para quienes asisten al concierto de David Guetta

Este viernes 17 de octubre, el Coliseo MedPlus será el escenario del show de David Guetta en Colombia con su producción The Monolith Tour, y debido a que este concierto tuvo sold out, hay varias recomendaciones para los más de 20.000 asistentes.
Debido a esto, se han dispuesto diferentes soluciones de movilidad para optimizar la asistencia. Estas son las soluciones y recomendaciones que deben tener en cuenta los asistentes:
El Coliseo MedPlus contará con un parqueadero exclusivo operado por ParkingLive, frente al venue, con capacidad para 1.000 vehículos; la tarifa para carros es $35.000, y para motos: $25.000.
La compra anticipada puede hacerse a través de la tiquetera oficial TaquillaLive, lo que asegura el cupo y evita contratiempos.
También hay disponibilidad de rutas de transporte compartido. Los asistentes pueden reservar su trayecto de ida y regreso en buses especiales gestionados por el Coliseo MedPlus. Estos son los puntos:
– Salida (ida): Todas las rutas parten desde la bahía contigua al centro comercial Portal 80 hacia el Coliseo MedPlus.
– Regreso: Al finalizar el concierto, los buses salen del Coliseo MedPlus hacia diferentes puntos de la ciudad: ruta portal norte. Héroes – Calle 100 – Pepe Sierra – Portal Norte; ruta portal El Dorado: Av. El Dorado – Recinto Ferial – El Tiempo-Maloka – Portal El Dorado, y ruta CC Centro Mayor: Nicolás de Federmán – NQS – Paloquemao – Santa Isabel – CC Centro Mayor.
El costo es $25.000 ida y regreso.
Este plan cuenta con un personal que notifica cuando el cupo está completo en cada bus para que el embarque e inicio del trayecto sea de inmediato. Los buses llegarán dentro del parqueadero oficial del Coliseo MedPlus y la compra puede realizarse en línea a través de TaquillaLive.
Las recomendaciones
– Consulte las redes sociales del venue (@ColiseoMedPlus en Instagram) para obtener actualizaciones en tiempo real.
● Respete filas y controles.
● Cuide sus pertenencias personales. Aunque el venue cuenta con personal de seguridad, cuide sus objetos antes, durante y después del evento.
● Está permitido el ingreso únicamente a mayores de edad.
● Puede llegar al Coliseo MedPlus saliendo de Bogotá por la Calle 80, 1.5 km después del Puente de Guadua. El personal logístico indicará la ruta hacia los ingresos.
● Podrá encontrar puntos de comida y bebidas en el recinto. Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas.
● El escenario contará con todas las medidas y puntos de salud necesarios en caso de eventualidades. El equipo estará preparado para realizar una valoración inicial, atención inmediata y traslado a un centro de salud en caso de que la emergencia lo requiera.
“Para nosotros es un orgullo recibir a un artista del nivel de David Guetta. Este tipo de producciones reflejan lo que somos como escenario e industria: un espacio preparado para los espectáculos majestuosos del mundo, con estándares internacionales de seguridad, sonido e innovación”, comentó Carolina García, gerente estratégica de negocios del Coliseo MedPlus.