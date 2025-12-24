El ecosistema de emprendimiento agrifoodtech en Colombia mantuvo su crecimiento en 2025, incluso en un contexto internacional marcado por la moderación del capital de riesgo. Así lo señala el informe “el Estado del Emprendimiento Agrifoodtech en Colombia 2025”, elaborado por Eatable Adventures, que evidencia un aumento en el número de startups, en el empleo del sector y en la madurez tecnológica de las soluciones desarrolladas en el país.
De acuerdo con el reporte, Colombia cerró el año con 201 startups agrifoodtech activas, frente a 163 en 2024, lo que representa un crecimiento del 24 %. Este avance se dio a pesar de que la inversión en el sector descendió 19,3 %, hasta US$32,56 millones, en línea con la contracción global del venture capital orientado a tecnologías intensivas en investigación y desarrollo.
Aun con este ajuste, el agrifoodtech se mantuvo como la tercera categoría con mayor inversión de venture capital en Colombia, solo por detrás de fintech y software empresarial, incluida la inteligencia artificial, en un año en el que la inversión total de capital de riesgo en el país también se redujo.
Más startups y más empleo en un escenario de capital más selectivo
El crecimiento del ecosistema no se limitó al número de empresas. En 2025, el sector agrifoodtech generó 2.153 empleos directos, un 9 % más que el año anterior.
El informe explica que la reducción de recursos no responde a un deterioro estructural, sino a un reordenamiento del capital, que hoy privilegia proyectos con mayor validación tecnológica, tracción comercial y capacidad de escalar hacia mercados internacionales. En ese contexto, el número de startups continúa aumentando, mientras la inversión se concentra en menos operaciones, pero con mayor exigencia.
El mapa del emprendimiento también muestra cambios relevantes. Bogotá continúa liderando el ecosistema, aunque su participación se redujo al 40 % de las startups, frente al 75 % registrado en 2024. Antioquia concentra cerca del 16 %, el Valle del Cauca alrededor del 8 %, y otras regiones comienzan a ganar peso.
Mayor madurez tecnológica y fuerte adopción de inteligencia artificial
Uno de los principales hallazgos del informe es el avance en la madurez tecnológica de las startups. En 2025, el 78,7 % de las compañías opera con tecnologías en niveles TRL 7 a 9, es decir, soluciones listas para el mercado o en procesos avanzados de validación industrial. En 2024, este indicador se ubicaba en 69,7 %.
Este avance está asociado a un mayor desarrollo interno de tecnología. El 64 % de las startups desarrolla su base tecnológica de forma in-house, frente a un porcentaje menor que recurre al co-desarrollo con universidades o centros tecnológicos. Sin embargo, el informe advierte que persiste una brecha en la transferencia tecnológica desde la academia hacia el mercado.
La inteligencia artificial se consolidó como uno de los principales habilitadores del ecosistema. El 23 % de las startups ya integra IA en sus soluciones, con un crecimiento superior al 150 % frente al año anterior. Este avance ha reducido el peso relativo de plataformas digitales tradicionales y modelos SaaS, dando paso a soluciones basadas en analítica avanzada, automatización y optimización de procesos.
La industria pide acelerar adopción y validación de tecnologías
Desde la industria de alimentos, el informe confirma que el agrifoodtech colombiano empieza a dejar atrás una etapa exploratoria para avanzar hacia una fase de adopción tecnológica más concreta. Para Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, el principal cambio del ecosistema es que la innovación ya no se discute en abstracto, sino que se conecta cada vez más con procesos productivos reales.
“Lo que hace pocos años era un conjunto disperso de iniciativas, hoy empieza a consolidarse como un sistema con identidad propia, donde la ciencia, la tecnología y la industria avanzan hacia resolver los grandes retos de alimentación, sostenibilidad y productividad del país”, señala Montes.
El directivo destaca que tecnologías como la analítica de datos, la inteligencia artificial y la biotecnología ya se están incorporando en el diseño, producción y distribución de alimentos en Colombia. Sin embargo, advierte que el reto inmediato está en acelerar la validación industrial, reducir los tiempos de adopción y fortalecer los mecanismos de transferencia tecnológica, para que las soluciones desarrolladas por startups puedan escalar y generar impacto económico.
Agritech y nuevos alimentos concentran la actividad
El agritech concentra el 44 % de las startups, seguido por nuevos alimentos, con el 28 %. Estas dos categorías agrupan más del 70 % del ecosistema y reflejan el foco del emprendimiento colombiano tanto en la productividad agrícola como en la innovación en producto, alimentos funcionales y soluciones basadas en biodiversidad.
En materia de financiación, el 84 % de las startups se encuentra en etapas presemilla o semilla, con tickets de inversión reducidos. Esta estructura limita la velocidad de escalamiento y refuerza la necesidad de instrumentos financieros que acompañen el crecimiento de los proyectos con mayor nivel de madurez.
“El entorno global muestra una contracción significativa en las inversiones destinadas a startups del sector, y Colombia no es ajena a esa tendencia. Aun así, observamos con optimismo la aparición de nuevas tecnologías y actores que fortalecen el ecosistema”, señaló Sergio Zúñiga, vicepresidente regional para América Latina de Eatable Adventures.
El desafío para el ecosistema no está en crear más iniciativas, sino en consolidar la arquitectura existente, acelerar la adopción tecnológica por parte de la industria y facilitar el acceso a capital para escalar soluciones con impacto en productividad, sostenibilidad y competitividad del sistema agroalimentario colombiano.