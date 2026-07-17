Colombia avanza en competitividad: 22 departamentos mejoran sus puntajes en el índice del Rosario y el CPC

Colombia avanzó en competitividad este año, de acuerdo con el índice departamental de la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad, el cual arrojó en su decimotercera medición un puntaje promedio de 5,07 sobre 10, superando el 5,01 registrado en 2025.
El informe destaca además que 22 de los 33 territorios evaluados lograron incrementar su puntuación general, lo que los autores del indicador interpretaron como una señal positiva del desarrollo socioeconómico regional.
Carlos Eduardo Sepúlveda, director del Centro de Estudios para la Competitividad Regional, dijo que el país avanza lentamente: “no hay un cambio estructural y en la mayoría de los indicadores también vemos que los niveles son bajos». No obstante, resaltó mejoras transversales en pilares como la adopción de TIC (en 32 departamentos) y el sistema financiero.
Bogotá D. C. se consolidó una vez más como el líder del escalafón con una calificación de 7,96. El top 5 lo completan departamentos que mantienen una ventaja competitiva histórica: Antioquia (6,91), Valle del Cauca (6,43), Risaralda (6,36) y Santander (6,32).
Ana Isabel Gómez, rectora de la Universidad del Rosario, destacó que en esta edición del Índice Departamental de Competitividad se reconocieron además las iniciativas locales que han demostrado aciertos en política pública. “Entregamos reconocimientos a tres departamentos: Caquetá con el mayor avance en el ranking general, Córdoba con la mejor política pública en educación y Bolívar por su desempeño consistente en la medición”, contó la vocera en el lanzamiento.
Sin embargo, mientras Caquetá resaltó por escalar dos posiciones en el ranking general, el Archipiélago de San Andrés y Vaupés registraron los retrocesos más marcados, perdiendo cada uno dos lugares frente al año anterior.
Las regiones de la Amazonía y el Pacífico también continúan enfrentando rezagos significativos. Los últimos cinco lugares son ocupados por Chocó (3,70), Amazonas (3,43), Guainía (3,34), Vichada (2,92) y Vaupés, que cierra la lista con un puntaje de 2,81 tras descender dos posiciones.
Dado que el índice está compuesto por 93 indicadores y 13 pilares, las organizaciones pidieron a mandatarios que no se enfoquen solo en el ranking, sino en los desafíos específicos de sus planes de desarrollo para cerrar las brechas territoriales.
Con la mirada puesta en el inicio de un nuevo periodo presidencial, el Índice Departamental de Competitividad se perfila como una herramienta técnica esencial y un insumo crucial para el próximo gobierno, de acuerdo con Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad.
“Ponemos este ejercicio a disposición del gobierno nacional, con el fin de enriquecer el debate de los grandes temas del país desde un enfoque subnacional de competitividad”, afirmó.
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