Detrás de muchas de las empresas que crecen, se transforman o se expanden en Colombia hay fondos de capital privado y capital emprendedor. Estos fondos reúnen recursos de inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, multilaterales, bancos o family offices, para invertirlos en compañías y proyectos con potencial de expansión.
La industria de capital privado y capital emprendedor en Colombia ha acumulado compromisos de inversión por más de USD 31.500 millones, de los cuales más de USD 23.500 millones ya han sido invertidos en compañías y proyectos en el país, a través de distintas estrategias de inversión como infraestructura, inmobiliario, capital emprendedor, adquisición e inversión de impacto.
Actualmente se identifican 167 gestores profesionales que administran 395 vehículos de inversión, reflejo de una industria madura, con presencia tanto local como internacional. Además, más de USD 4.500 millones se encuentran disponibles para nuevas inversiones, cifra que continúa actualizándose con el cierre de 2025.
Estos recursos han financiado más de 2.000 compañías y proyectos en 28 de los 32 departamentos, generando cerca de 498.000 empleos formales a lo largo del territorio nacional. No se trata solo de capital financiero: es capital que transforma empresas, profesionaliza gobiernos corporativos y acelera procesos de expansión. Son recursos que llegan para fortalecer compañías, financiar infraestructura, impulsar innovación y generar empleo formal.
“La forma de invertir ha evolucionado. Hoy el capital exige mayor disciplina, mejor gobierno corporativo y resultados sostenibles. Este Congreso es el espacio donde quienes lideran la industria analizan el contexto y toman decisiones informadas sobre lo que viene”, afirma Paola García, directora ejecutiva de ColCapital.
Esta industria no solo moviliza capital; también eleva estándares en sus decisiones de inversión, impulsando prácticas empresariales más responsables y competitivas. El 71% de los gestores prioriza de manera integral todos los ejes ASG (Ambiental, Social y Gobernanza). En el portafolio, la gobernanza y la ética sobresalen, con políticas adoptadas en el 76% y 78% de los activos respectivamente, y una sólida institucionalidad reflejada en que el 85% de las empresas cuenta con junta directiva. Además, la industria se robustece en la fuerza laboral femenina con la creación de 82.000 empleos formales, apalancado por un 65% de gestores que ya integran políticas de equidad de género en su tesis de inversión.
A nivel regional, el mercado muestra señales de estabilización tras dos años de ajuste global. Según cifras de LAVCA, en 2025 el Venture Capital en América Latina alcanzó USD 4.300 millones invertidos en 664 transacciones, manteniéndose estable frente al año anterior. La inversión en etapas tempranas creció 30% y llegó a USD 2.200 millones, el nivel más alto desde el año 2022. Colombia se ubica en el tercer lugar con USD 600 millones en inversión, siendo solo superado por Brasil y México.
En Private Equity, la inversión en América Latina alcanzó USD 5.600 millones en el periodo más reciente, siendo Colombia el 3er país en inversión después de Brasil y México.
En paralelo, el mercado de salidas del capital privado en la región, ventas estratégicas, transacciones secundarias y emisiones en bolsa, alcanzó USD 13.200 millones en 2025, marcando un punto de inflexión tras dos años de menor liquidez. La reactivación de este segmento es clave para dinamizar nuevos ciclos de inversión.
Destacado: Las 50 empresas más responsables en ética y gobierno, según ranking Merco ESG Colombia 2025
Dos días de agenda para entender hacia dónde se mueve la inversión
La agenda del Congreso abordará los temas que hoy redefinen la asignación de capital en Colombia y Latinoamérica.
El primer día se centrará en el contexto macroeconómico de 2026 y en la creación de valor en las compañías en un entorno más selectivo. Se analizará el crecimiento del crédito privado como alternativa de financiación empresarial, la inversión en inmobiliario, infraestructura y energía, así como el papel del capital institucional —fondos de pensiones, banca de desarrollo, aseguradoras y family offices— en el próximo ciclo económico colombiano.
El segundo día ampliará la conversación hacia Latam y el futuro del capital emprendedor. Destacan las intervenciones de Monashees y Kaszek, quienes compartirán su visión sobre el momento del ecosistema de capital emprendedor, en un escenario donde la inversión se concentra en menos compañías, pero con tickets más grandes y mayor foco en rentabilidad.
También se discutirá cómo se financiará el próximo ciclo empresarial, combinando capital, deuda y mercado de valores, así como las estrategias de salida que permiten a los inversionistas materializar retornos y reciclar capital hacia nuevas oportunidades.
El evento incluirá además un Pitch Session, espacio en el que entre seis y ocho Startups seleccionadas entre más de 300 postulaciones, expondrán sus modelos de negocio ante inversionistas. Asimismo, se presentarán casos de empresas tradicionales que han transformado su operación mediante tecnología, evidenciando cómo el capital estratégico acelera procesos de modernización y eficiencia.
ColCapital: el gremio que articula la industria
ColCapital es la asociación que agrupa y representa a los gestores de fondos y vehículos de capital privado y capital emprendedor en Colombia.
Su visión es ser una asociación de referencia a nivel internacional en la promoción, representación y fortalecimiento de la industria de capital privado, destacándose por su capacidad de generar conocimiento, elevar los estándares del sector y conectar estratégicamente a los actores del ecosistema de inversión.
El 9° Congreso será el punto de encuentro estratégico del sector en América Latina. “Desde ColCapital reafirmamos nuestro compromiso de consolidar un espacio de alto valor que trascienda el análisis de tendencias y promueva decisiones informadas para fortalecer el ecosistema del capital privado y emprendedor en Colombia y la región, en un momento en que la inversión estratégica es determinante para el crecimiento económico y el desarrollo regional”, concluye Paola García, directora ejecutiva de ColCapital.
Destacado: Hero acelera su expansión y revela planes para 2026 tras un crecimiento histórico en Colombia