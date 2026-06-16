Colombia empeora en Índice de Libertad Económica 2026: hay limitaciones de apertura a mercados

Colombia obtuvo una puntuación de 59,8 sobre 100 en la edición número 32 del Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation, resultado que la ubica en el puesto 91 entre las economías evaluadas a nivel mundial.
Aunque la calificación se mantuvo igual al 2025, el país tuvo cambios en el ranking pasando del puesto 89 al 91. Colombia sigue clasificado como una economía «mayormente no libre», una categoría que agrupa a los países con limitaciones significativas en aspectos como el estado de derecho, la eficiencia regulatoria y la apertura de los mercados.
En América Latina y el Caribe, Colombia ocupó el puesto 18 entre 32 economías analizadas. Su resultado se ubicó por encima del promedio regional, aunque por debajo del promedio mundial.
El informe destaca que la economía colombiana ha mostrado una resiliencia moderada frente a un entorno económico complejo. No obstante, advierte que las políticas consideradas más intervencionistas han incrementado la incertidumbre y debilitado algunos de los fundamentos de la libertad económica.
La Heritage Foundation señala que el sistema judicial continúa siendo vulnerable a la injerencia política y que los problemas de corrupción siguen afectando el entorno económico del país.
«Las políticas cada vez más intervencionistas han generado incertidumbre y debilitado los cimientos de la libertad económica», señala el documento.
A pesar de estas observaciones, el centro de estudios reconoce avances en materia regulatoria. Según el informe, los procedimientos para hacer negocios se han simplificado y el marco regulatorio general se ha vuelto más eficiente.
Lo que ha cambiado y lo que no
Entre 2025 y 2026 algunos indicadores mostraron mejoras. La calificación en integridad del gobierno pasó de 40,9 a 41,6 puntos, mientras que carga tributaria aumentó de 67,6 a 68,6.
También hubo avances en salud fiscal, que subió de 48,7 a 49,8 puntos; en libertad empresarial, que pasó de 68,6 a 71,2; y en libertad monetaria, que aumentó de 69,4 a 71,9 puntos. La libertad de inversión y la libertad financiera se mantuvieron estables en 60 puntos.
Por otro lado, algunos indicadores registraron retrocesos. La puntuación en derechos de propiedad cayó de 45,5 a 43,1 puntos, mientras que la eficacia judicial bajó de 58,8 a 57,4.
También se observó una disminución en gasto público, que pasó de 64,4 a 64,0 puntos; en libertad laboral, de 61,7 a 59,1; y en libertad comercial, de 72,2 a 71,4 puntos.
Los principales retos de Colombia
Uno de los factores que sigue afectando la competitividad del país es el mercado laboral. El Índice sostiene que los costos asociados a la contratación de trabajadores continúan siendo elevados y que la informalidad laboral permanece ampliamente extendida.
En materia institucional, Colombia presenta debilidades especialmente en derechos de propiedad e integridad gubernamental, indicadores que se ubican por debajo del promedio mundial. En contraste, la eficacia judicial obtuvo una calificación superior al promedio global.
El informe también destaca que la tasa máxima del impuesto de renta para personas naturales es del 39 %, mientras que para las empresas alcanza el 35 %. Además, la carga tributaria representa el 19,9 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Por el lado de las finanzas públicas, el gasto del Gobierno equivale al 34,6 % del PIB y el déficit fiscal promedio de los últimos tres años fue de 5,2 % del PIB. La deuda pública, por su parte, asciende al 61,2 % del PIB.
Apertura comercial y entorno de inversión
En materia comercial, Colombia mantiene una tasa arancelaria promedio ponderada de 6,8 %, mientras que continúan vigentes más de 150 medidas no arancelarias.
La Heritage Foundation también señala que la inversión extranjera en algunos sectores está condicionada a registros y acuerdos de concesión con el Gobierno, aunque destaca que el crédito generalmente se asigna bajo condiciones de mercado.
Entre los indicadores mejor valorados aparecen la libertad empresarial, la libertad laboral y la libertad monetaria, todos con puntajes superiores al promedio mundial.
Aunque la puntuación de Colombia se mantuvo estable frente a la edición anterior, la serie histórica del Índice muestra un deterioro gradual desde 2020.
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