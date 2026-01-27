Colombia evalúa nuevos aranceles a productos de Ecuador en medio de tensión comercial

Diana Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, anunció este martes 27 de enero que el Gobierno evalúa nuevos aranceles a productos de Ecuador.
En una rueda de prensa, la ministra informó que “hoy estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también una imposición del 30 % de aranceles. De tal manera que busquemos ese equilibrio comercial”.
Por su parte, Rosa Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores aclaró que Colombia se encuentra abierta a un diálogo que permita retomar las buenas relaciones con Ecuador.
Cabe resaltar que la guerra comercial entre ambos países recibió una escalada ayer 26 de enero luego de que Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía de Ecuador anunciara un incremento del 900 % a la tarifa del transporte de petróleo de Colombia por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote).
Con esta nueva medida, el precio pasa de US$3 a US$30 por barril. Además, según medios internacionales, el Sote transportó casi 10.300 barriles por día (bd) de petróleo colombiano, de empresas privadas y Ecopetrol, en noviembre del 2025.
Así las cosas, desde el Gobierno Petro advirtieron que si las relaciones bilaterales no mejoran, podrían evaluar otras medidas, pero en primer lugar están los canales de comunicación.
Destacado: Ecuador sube 900 % la tarifa para el transporte de petróleo colombiano; afecta a Ecopetrol
20 productos de Ecuador ya tienen aranceles
Desde que empezó la guerra comercial el pasado 21 de enero con la imposición de aranceles a Colombia, el Gobierno Nacional ha respondido con otras medidas.
En primer lugar, un gravamen del 30 % a las importaciones de 20 productos provenientes de Ecuador.
Adicional a eso, Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, anunció el 22 de enero que suspendió la venta de energía eléctrica a ese país.
Sobre las medidas tomadas desde Ecuador, la ministra Manzano enfatizó que su país “prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética”.