Colombia expulsó al encargado de negocios boliviano tras la salida de su diplomático de ese país

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expulsó al encargado de negocios boliviano, Ariel Percy Molina Pimentel. La entidad manifestó que la decisión se tomó como una medida de reciprocidad frente a la acción del gobierno de Bolivia de expulsar a la embajadora colombiana en ese país, Elizabeth García Carrillo.
Conozca el documento de la Cancillería.
La entidad señaló que Colombia no se ha inmiscuido en asuntos internos de Bolivia y ratificó su compromiso con los principios de “igualdad soberana, la no intervención en asuntos internos de los Estados y la solución pacífica de las controversias”, según indicó en un comunicado.
A lo anterior, añadió que la posición del Gobierno Petro es avanzar en “favor del diálogo político y las vías institucionales”. Esto podría interpretarse como una alusión a pronunciamientos previos del presidente, en los que dijo que los conflictos sociales en Bolivia deben tramitarse a través del diálogo.
La Cancillería también reiteró su compromiso con el mantenimiento de canales diplomáticos y con la continuidad de una relación bilateral amistosa entre ambos países.
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