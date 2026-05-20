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Colombia expulsó al encargado de negocios boliviano tras la salida de su diplomático de ese país

La Cancillería manifestó que la decisión se tomó acogiéndose al principio de reciprocidad.

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Petro confirmó qué hará tras salir de la Presidencia
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Imagen: X@infopresidencia

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expulsó al encargado de negocios boliviano, Ariel Percy Molina Pimentel. La entidad manifestó que la decisión se tomó como una medida de reciprocidad frente a la acción del gobierno de Bolivia de expulsar a la embajadora colombiana en ese país, Elizabeth García Carrillo. 

Conozca el documento de la Cancillería.

La entidad señaló que Colombia no se ha inmiscuido en asuntos internos de Bolivia y ratificó su compromiso con los principios de “igualdad soberana, la no intervención en asuntos internos de los Estados y la solución pacífica de las controversias”, según indicó en un comunicado.

Presidente Gustavo Petro. Imagen: Presidencia.
Presidente Gustavo Petro. Imagen: Presidencia.

A lo anterior, añadió que la posición del Gobierno Petro es avanzar en “favor del diálogo político y las vías institucionales”. Esto podría interpretarse como una alusión a pronunciamientos previos del presidente, en los que dijo que los conflictos sociales en Bolivia deben tramitarse a través del diálogo.

La Cancillería también reiteró su compromiso con el mantenimiento de canales diplomáticos y con la continuidad de una relación bilateral amistosa entre ambos países.

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Tags: Colombia, Gustavo Petro
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