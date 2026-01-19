Colombia cerró 2025 con más de 21,7 millones flujos migratorios, lo que representó un crecimiento del 6 % frente a 2024 y marcó una cifra histórica para el país.
Los datos, revelados por Migración Colombia, confirman una tendencia sostenida al alza en la movilidad internacional y consolidan al país como uno de los destinos turísticos de mayor demanda en América Latina.
El comportamiento de los flujos alcanzó niveles sin precedentes durante la temporada de fin de año. El 28 de diciembre de 2025 se convirtió en el día con mayor movilidad internacional jamás registrada, con 83.200 movimientos migratorios, seguido del 4 de enero de 2026, cuando se contabilizaron 82.502 flujos. Desde el 19 de diciembre, los registros diarios no bajaron de 72.000 movimientos, reflejando el fuerte dinamismo del turismo y de los viajes internacionales hacia y desde Colombia.
El transporte aéreo concentró el 94,4 % del total de los movimientos, con más de 20,48 millones de registros. En este escenario, el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, se mantuvo como el principal eje de la movilidad internacional del país, al superar el millón de flujos solo en diciembre de 2025 (más de un millón) y registrar un crecimiento anual del 10 %.
Por su parte, el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), se destacó como el puesto de control con mayor dinamismo de largo plazo, al evidenciar un crecimiento acumulado del 32 % entre 2023 y 2025, impulsado por el fortalecimiento del turismo y la conectividad internacional de Medellín y su área de influencia.
Cartagena también ratificó su protagonismo como destino turístico. El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez registró 1.665.292 flujos migratorios durante 2025, equivalentes al 7,7 % del flujo aéreo nacional, consolidándose como uno de los principales puntos de ingreso y salida del país.
Crecen los ingresos de extranjeros y se diversifican los mercados
Durante 2025 se registraron más de 10,20 millones de flujos migratorios de extranjeros hacia Colombia, lo que representó el 47 % del total.
Por regiones, América del Sur lideró los ingresos con 1,80 millones de personas (35 %), seguida de América del Norte con 1,33 millones de registros (26 %) y América Central y el Caribe con 1,08 millones de ingresos (21 %).
Europa aportó 745.241 ingresos (15 %), mientras que Asia registró 128.413 (3 %), Oceanía 21.597 (0,4 %) y África 7.285 (0,1 %).
Por países, Estados Unidos encabezó el listado con 1,23 millones de ingresos, seguido de Venezuela (658.194), México (414.245), Ecuador (323.600), Perú (250.093) y España (206.179), cifras que evidencian la diversificación de los mercados turísticos.
En cuanto al perfil de los visitantes, Migración Colombia destacó que los extranjeros que ingresaron al país se concentraron principalmente en población en edad productiva. El grupo entre 30 y 39 años lideró los ingresos con 1.312.467 personas, seguido por el rango de 18 a 29 años (1.005.554) y el de 40 a 49 años (973.021), lo que refuerza el carácter turístico, comercial y de intercambio cultural de estos flujos.
¿A dónde volaron los colombianos?
En el caso de los nacionales, durante 2025 se registraron 11,49 millones flujos migratorios de colombianos, con 5.680.090 entradas y 5.816.315 salidas, reflejando el alto dinamismo de los viajes internacionales de los residentes del país, principalmente asociados al turismo y a una mayor conectividad aérea.
Estados Unidos se consolidó como el principal destino de los colombianos, con 1,70 millones de flujos, seguido por España (812.473), Panamá (626.026), México (467.936), República Dominicana (390.231), Perú (219.141), Ecuador (211.658), Chile (188.556), Brasil (171.097), Canadá (107.318) y otros países (920.880).
En la caracterización de los Puestos de Control Migratorio, la operación estuvo altamente concentrada en el modo aéreo, que representó el 94,4 % del total.
El Aeropuerto El Dorado concentró el 57,8 % del flujo aéreo, con 12,53 millones de registros, seguido del José María Córdova con 4,12 millones (19 %) y el Rafael Núñez con 1,66 millones (7,7 %). El modo terrestre representó el 5 % del total, con 1.095.610 registros, mientras que el modo marítimo alcanzó 107.593 movimientos (0,5 %), impulsado por la llegada de cruceros internacionales.
Frente a este panorama, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró a través de su cuenta oficial en la red social X que “ya somos el primer destino turístico de Suramérica. Cumplimos con nuestro programa de gobierno”.
Por su parte, Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, afirmó que “los flujos migratorios registrados demuestran que Colombia atraviesa uno de los momentos más dinámicos de su historia.