Colombia ha perdido el 38 % de su peso industrial en dos décadas, mientras el agro gana protagonismo

Un reciente informe del centro de estudios económicos ANIF encendió las alarmas sobre el futuro económico de Colombia al revelar que, en los últimos veinte años, el país ha experimentado una «desindustrialización con reprimarización».
Según el documento, Colombia perdió cerca del 38 % del tamaño relativo de su industria manufacturera, una caída que no solo debilita la estructura productiva, sino que actúa como un lastre para la competitividad nacional.
Entre los años 2005 y 2025, la participación de la industria manufacturera en el Producto Interno Bruto (PIB) se desplomó del 16 % al 9,9 %, lo que equivale a una tasa de reducción promedio de -2,3 % anual.
ANIF argumentó que esta tendencia sostenida que responde a transformaciones estructurales profundas más que a simples ciclos económicos pasajeros.
De hecho, el informe detalla que la caída no ha sido uniforme, concentrándose en actividades que representan el 51 % del valor agregado industrial, como alimentos, bebidas y tabaco, que pasó del 5 % al 3,1 % del PIB.
“Los casos de textiles y de fabricación de productos metalúrgicos, aparatos eléctricos y vehículos automotores resultan especialmente relevantes, con fuertes encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. El primero, que representa el 8,3 % de la industria, pasó de 2 % a menos de 1 % del PIB; el segundo, con un peso del 13 % en la industria, cayó de 2,6 % a cerca de 1,3 % del PIB”, detalló el centro de pensamiento.
Una transición incompleta
A diferencia de otras economías desarrolladas donde la industria cede paso a servicios de alta tecnología, en Colombia, el sector servicios ha crecido de forma modesta (0,5 % anual), pasando del 56,7 % al 62,5 % de participación.
Este crecimiento, de acuerdo con el informe, es insuficiente para compensar la pérdida industrial. De hecho, sectores clave como información y comunicaciones redujeron su peso del 3,5 % al 2,3 %.
Lo más preocupante para el centro de pensamiento es el fenómeno de la «desindustrialización prematura», que ocurre antes de alcanzar niveles suficientes de ingreso per cápita. En este escenario, el sector agropecuario ha ganado un dinamismo inusual con un crecimiento promedio del 1,6 % anual.
Para 2025, el agro alcanzó un tamaño equivalente al de toda la industria manufacturera, situando su índice de participación relativa en 100,5, una cifra sin precedentes en la región.
El rezago en la inversión
ANIF advierte que la contracción industrial desincentiva la inversión, creando un ciclo donde la falta de capital impide la renovación tecnológica.
Colombia es el único país del grupo analizado (junto a Chile, Brasil, México y Perú) que no ha recuperado sus niveles de inversión prepandemia, situándose un 8,2 % por debajo de estos.
De hecho, la nación mantiene la tasa de inversión más baja de la región, un 16 %. Esta situación es crítica dado que la industria y la construcción concentran el 87,4 % de la inversión total (con participaciones del 52 % y 35 % respectivamente).
Además, la reprimarización colombiana es fundamentalmente agrícola y no minera (donde el índice relativo a la industria es de solo 37,5), lo que deja al país sin los encadenamientos tecnológicos que ofrecen otros sectores primarios más sofisticados.
Sin un cambio de rumbo que reactive la inversión manufacturera, Colombia corre el riesgo de consolidar una estructura productiva de baja dinámica y alta dependencia del consumo interno y el gasto público.
ANIF fue concluyente en que, sin una inversión robusta en sectores sofisticados, la economía quedará atrapada en actividades de baja productividad.