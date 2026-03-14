Curazao quiere seguir fortaleciendo su relación turística con Colombia. Tras cerrar 2025 con 55.600 visitantes colombianos, la isla proyecta crecer cerca de 6 % en 2026, con el objetivo de alcanzar unos 59.000 viajeros provenientes del país.
Así lo explicó la Oficina de Turismo de Curazao durante una entrevista con Valora Analitik, en la que destacaron que Colombia ya es uno de los mercados más importantes para el destino en América Latina.
“Recibimos 55.600 visitantes colombianos, lo que representa un crecimiento del 18 % frente a 2024. Colombia es el tercer mercado que más turistas envía a la isla, después de Holanda y Estados Unidos”, explicó Gerardo Fajardo, líder de estrategia de desarrollo de negocios para Latinoamérica de la Oficina de Turismo de Curazao.
En total, la isla recibió 788.000 visitantes a nivel global, lo que significó un aumento de 12 % frente al año anterior.
Dentro de América Latina, el peso del mercado colombiano es aún más visible: representa el 31 % de los viajeros de la región hacia Curazao.
La conectividad aérea impulsa el crecimiento
Uno de los factores clave detrás del crecimiento ha sido la conectividad aérea entre Colombia y Curazao.
Actualmente, el destino cuenta con 14 frecuencias semanales de Avianca y 14 de Copa Airlines, además de vuelos de Wingo, Z Air y Latam.
De hecho, la ruta operada por Latam, que inicialmente estaba prevista solo hasta enero de 2026, se mantendrá durante todo el año debido a la alta demanda.
Desde Bogotá el trayecto dura aproximadamente una hora y 40 minutos, lo que convierte a Curazao en un destino cercano y atractivo para escapadas cortas desde Colombia.
“Para nosotros cada vez que podemos aumentar frecuencias es ideal, porque así también se incrementan las ventas y el flujo de viajeros hacia la isla”, explicó Fajardo.
Curazao apuesta por turismo corporativo y de grupos
Además del turismo vacacional, Curazao busca fortalecer otros segmentos como el turismo corporativo y los viajes de grupo.
Wilma González, coordinadora comercial y de eventos de la Oficina de Turismo de Curazao, señaló que la isla quiere enfocarse con mayor fuerza en el segmento MICE (reuniones, incentivos, convenciones y eventos) dentro del mercado colombiano.
“En los últimos dos años hemos recibido varios grupos desde Colombia, pero sabemos que hay potencial para mucho más”, indicó González.
Estos viajes pueden incluir desde grupos corporativos de 25 personas hasta eventos de más de 200 asistentes, además de bodas destino y reuniones empresariales.
La estrategia también se apoyará en la expansión hotelera. La isla espera sumar alrededor de 1.500 nuevas habitaciones entre 2026 y 2027, con nuevos hoteles de cadenas internacionales como Marriott y TUI Blue.
Así es el turista colombiano que viaja a Curazao
Según cifras, el turista colombiano se queda en promedio 5,2 noches en la isla y tiene un gasto diario cercano a los US$243 por persona.
La mayoría de los visitantes provienen de Bogotá, Medellín y Cali.
Un dato llamativo es que 88 % de los viajeros llega por primera vez, aunque cada vez más turistas regresan al destino.
“Eso demuestra que cuando las personas conocen la isla, quieren volver porque cinco noches no alcanzan para descubrir todo lo que ofrece”, explicó Fajardo.
Un destino que va más allá de las playas
Aunque Curazao es reconocido por sus playas, su propuesta turística incluye mucho más.
La isla cuenta con más de 35 playas y 55 puntos de buceo, además de una amplia oferta gastronómica, cultural y de naturaleza.
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Su capital, Willemstad, es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, lo que también la convierte en un destino atractivo para viajeros interesados en historia y arquitectura.
Además, Curazao tiene una ventaja frente a otros destinos del Caribe: está fuera del cinturón de huracanes y no sufre problemas de sargazo, lo que permite visitarla durante todo el año.
“Somos un destino muy completo: playas, cultura, gastronomía, buceo y naturaleza. Hay actividades para todos los días”, dijo González.