«Colombia no necesita más reformas tributarias»: José Manuel Restrepo

En un análisis sobre la situación económica y fiscal de Colombia, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo fue enfático en señalar que el camino que debe seguir el país es el de disminuir el tamaño del Estado.
Para el exministro, el objetivo debe ser una transformación estructural que reduzca el gasto, genere ingresos y dinamice la producción nacional, de acuerdo con lo conversado en una entrevista con Valora Analitik.
La primera parte de la reforma fiscal propuesta por Restrepo es una estrategia agresiva de disminución del gasto público, pues considera que el tamaño actual del Estado ya no es soportable con el presupuesto nacional.
Para ello, Restrepo considera que se requiere eliminar o reducir entidades estatales mediante proyectos de ley y actos legislativos, reducir drásticamente los contratos de prestación de servicios y fusionar o simplificar agencias gubernamentales que actualmente dificultan la actividad de empresarios, comerciantes y ciudadanos.
Particularmente, sugirió no renovar entre un 30 % y un 40 % de los contratos del Gobierno al finalizar el año para aliviar costos y acabar con entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) o el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), revisar la existencia de las agencias gubernamentales e incluso revisar algunas funciones de las superintendencias o los ministerios en materia de regulación.
Restrepo también propone elevar el nivel técnico y de independencia de la política fiscal en Colombia. Su idea central es darle «dientes» al Comité Autónomo de Regla Fiscal (CARF), convirtiéndolo en una entidad similar a la Junta Directiva del Banco de la República.
Esta entidad tendría la capacidad institucional de validar, frenar o bloquear proyectos de ley que incrementen el déficit fiscal y la deuda pública de manera desbordada.
El objetivo es evitar actuaciones que generen niveles de gasto innecesarios desde el Ejecutivo o el Legislativo.
Cambio en la estructura tributaria
En lugar de crear nuevos impuestos, el exministro sugiere recoger el dinero “que ya está sobre la mesa” mediante una estrategia que ataque la corrupción ($60 billones), la evasión ($100 billones) y las exenciones ($150 billones).
En este frente, sugirió además universalizar la factura electrónica para recaudar al menos $100 billones adicionales, transformar el IVA en un impuesto al consumo con una tarifa reducida, lo cual beneficiaría al consumidor final, y reducir el impuesto de renta corporativo para motivar al sector productivo, compensando esto con un aumento en la base de personas naturales que declaran renta.
Para Restrepo, «la mejor reforma tributaria es crecer». Por ello, considera vital enviar señales claras de inversión, como la firma de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, tanto convencionales como no convencionales.
Finalmente, el exministro advirtió que cualquier reforma de esta magnitud debe ir acompañada de un consenso con el Congreso de la República y una estrategia efectiva de comunicación con inversionistas y calificadoras de riesgo.
Sin embargo, propone que, ante un escenario difícil de administrar, el nuevo gobierno podría declarar una emergencia económica para facilitar estas reformas en un periodo de 8 a 9 meses.
