Colombia perdió 10 % en ingresos por exportación de petróleo en enero de 2026; China dejó de comprarle crudo

Los últimos datos sobre exportaciones petroleras de Colombia revelaron que los ingresos disminuyeron 10 % en su variación anual.
Si se comparan enero de 2026 con el mismo mes de 2025, los ingresos pasaron de poco más de US$1.085 millones a US$974,6 millones, lo que refleja un descenso anual en los ingresos por la venta de crudo al exterior.
Estas cifras se producen a pesar de que en enero de 2026 Colombia exportó 13,7 millones de barriles de petróleo, lo que representó un aumento de 4,7 % frente al mismo periodo de 2025.
Entre los principales mercados para el crudo colombiano durante enero de 2026 se encuentran India y Panamá. Sin embargo, China fue una de las sorpresas: mientras que en enero de 2025 se vendieron US$125,9 millones de petróleo a este país, en enero de 2026 la cifra cayó a cero.
En contraste, las exportaciones de carbón mostraron un desempeño positivo. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el valor exportado de este producto pasó de US$326,8 millones en enero de 2025 a US$363,8 millones en enero de 2026, lo que representó un alza de 11 %.
No obstante, al igual que al cierre de 2025, el valor de exportación del carbón continuó siendo inferior a los ingresos generados por el café, que aportó más de US$617,4 millones en el mismo mes; esto hace parte de un punto de inflexión histórico, puesto que en febrero de 2026, los indicadores del DANE revelaron que, por primera vez en 25 años, las exportaciones de carbón en Colombia registraron cifras inferiores a las del café.
