Atención | Colombia pierde certificación antidrogas de EE. UU.: estas son las repercusiones

Colombia perdió oficialmente la certificación antidrogas entregada por Estados Unidos en una decisión que era esperada por buena parte del país y que confirma un nuevo capítulo de tensiones binacionales entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.
«Los Estados Unidos nos descertifica, después de decenas de muertos de policías, soldados, gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano (…) sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices«, dijo el mandatario colombiano este lunes en el marco del consejo de ministros televisado.
Según las declaraciones del presidente colombiano y de la comunicación oficial del Departamento de Estado, presentada hoy al Congreso estadounidense, la decisión no implica sanciones y se mantiene la asistencia al país por ser de interés nacional para la autoridad norteamericana.
Colombia no cumplió sus metas de erradicación
Apenas unos minutos después, Gustavo Petro aseguró que se trataba de información no oficial, «no sé si ya salió oficial», señaló. También cuestionó la decisión argumentando que su gobierno ha sido el que más ha incautado cocaína y desmantelado laboratorios en toda la historia. «Eso es político; los amigos de la derecha colombiana, ellos sí vinculados con el narcotráfico, se comieron a cuento a los funcionarios de derecha de Estados Unidos», indicó.
Sin embargo, el comunicado de la administración Trump advierte todo lo contrario, que «el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo la presidencia de Gustavo Petro y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con los grupos narcoterroristas solo exacerbaron la crisis». También cuestiona que el Gobierno no ha cumplido «ni siquiera con sus propios objetivos de erradicación, enormemente reducidos».
Finalmente, el gobierno estadounidense es enfático en que el incumplimiento de las obligaciones que imponen los acuerdos internacionales antinarcóticos del último año, que motiva la decisión, se debe al liderazgo político del país y dice que valora el servicio y el sacrificio de las fuerzas militares, los funcionarios públicos y las autoridades municipales que se enfrentan «con valentía a los grupos terroristas y criminales».
«Se considerará cambiar esta designación si el gobierno de Colombia toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína», concluye la misiva.
De esta forma, el gobierno de EE. UU. le quita a Colombia el sello de país que coopera en la lucha contra el narcotráfico por primera vez desde finales del siglo XX. En ese entonces, también se le había retirado en medio del escándalo por la financiación de narcotraficantes de la campaña del presidente Ernesto Samper.
No obstante, la situación actual es diferente y tiene dos factores clave: cifras récord de cultivos ilícitos sembrados (más de 250.000 hectáreas sembradas en todo el país) y tensión diplomática entre Petro y Trump.
En los últimos días, el presidente Petro venía resaltado incautaciones de toneladas significativas de cocaína e incluso abrió la puerta para retomar el uso del glifosato como herramienta de amenaza, con el fin de aligerar el ambiente y mantener la certificación. A pesar de esto, no lo logró y Colombia perdió la certificación antidrogas de EE. UU.
¿Qué implica esta decisión para Colombia?
Hace semanas, un estudio de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, advirtió que la descertificación tendrá repercusiones profundas en la cooperación bilateral, el comercio, el turismo y la inversión.
Por su parte, Adam Isaxson, director de Wola, señaló en diálogo con La FM que la decisión sería tomada “porque están en fuerte desacuerdo con Petro, pero suspenderían las penas porque siguen con una estrecha relación con las fuerzas de seguridad”.
Asimismo, dijo que uno de los efectos de la descertificación sería un voto en contra por parte de Estados Unidos en organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
El experto también afirmó que “si Colombia elige otro presidente en agosto, probablemente Estados Unidos levantaría este castigo”.
Entre tanto, Theodore Kahn, director del equipo de análisis de riesgos globales de Control Risks, señaló que “el impacto más inmediato sería la suspensión de asistencia estadounidense clave para inteligencia, operaciones aéreas y ayuda humanitaria, debilitando a las Fuerzas Armadas y a la Policía”.
El experto también hizo énfasis en los efectos para el sector privado, derivando posibles investigaciones o sanciones a empresas por vínculos indirectos con el narcotráfico.