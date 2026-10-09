El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) declaró oficialmente la presencia del fenómeno de El Niño en Colombia. Esto luego de que se le diera seguimiento superficial del mar en el océano Pacífico y a la evolución de las variables atmosféricas asociadas.
Según explicó Andrés Eduardo Herkrath, director del Ideam, la declaratoria responde a que se cumplieron con las condiciones contempladas dentro de los criterios técnicos, incluyendo anomalías en la temperatura superficial del océano, que alcanzó una medición récord de +3.49°C.
La entidad contempla que El Niño podría extenderse hasta finales del primer semestre del próximo año. También se estima que este fenómeno podría mantener una intensidad de fuerte a muy fuerte al menos hasta marzo de 2027, con un 83 % de probabilidad.
Herkrath señaló que el Instituto continuará monitoreando las condiciones océano-atmosféricas y sus posibles efectos sobre las lluvias, las temperaturas y demás variables hidrometeorológicas.
Además, aclaró que, si bien este evento climático no elimina la presencia de las lluvias, que por la influencia del fenómeno habría menos precipitaciones de los valores esperados durante la segunda temporada de lluvias.
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Acciones de preparación
Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló que está construyendo la Hoja de Ruta de Acción Nacional para mitigar los impactos derivados de El Niño.
“Nuestra prioridad es proteger el abastecimiento de agua, reducir el riesgo de incendios forestales, proteger los medios de vida y mantener la continuidad de los servicios esenciales”, explicó la entidad.
La UNGRD va a mantener activas las instancias de orientación y coordinación dispuesta en la ley, además de reunir en una sola plataforma la información de todos los sectores, para que las decisiones que se tomen contemplen los mismos datos.
También apoyará, junto con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja Colombiana y los bomberos, los territorios cuya capacidad de respuesta se vea superada.
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