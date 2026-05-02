Colombia se toma el Oceanman Curazao 2026: Lidera participación con cifra récord

Colombia concentra la mayor participación en Oceanman Curazao 2026, con el 64,7 % de los inscritos. El evento se realizará el 16 y 17 de mayo en Caracasbaai, en Curazao, y reunirá cerca de 400 nadadores de América y el Caribe. La cifra confirma el crecimiento del país en competencias de aguas abiertas y su peso dentro del turismo deportivo regional.
La organización del circuito Oceanman reporta que Colombia lidera ampliamente sobre mercados como México, Estados Unidos, República Dominicana y Canadá. Este dominio se da en un contexto de expansión del deporte amateur competitivo, donde el acceso a pruebas de media y corta distancia ha impulsado la participación masiva.
La distribución por categorías muestra que el 42,9 % de los colombianos competirá en Sprint (2 km) y el 39,8 % en Half Oceanman (5 km). Solo una proporción menor opta por la prueba principal de 10 km. Estos datos reflejan una preferencia por distancias que combinan exigencia física con menor barrera de entrada.
El evento, que llega a su tercera edición en la isla, hace parte del circuito global Oceanman Open Water, considerado el más grande del mundo en su categoría. Su formato incluye pruebas de 2 km, 5 km, 10 km, relevos y distancias infantiles, lo que amplía la base de participantes y fortalece su alcance internacional.
Colombianos impulsan el turismo deportivo en Curazao
El alto volumen de nadadores colombianos tiene impacto directo en el turismo de Curazao. Según la Oficina de Turismo de Curazao (CTB), los eventos deportivos internacionales se han convertido en un motor de llegada de visitantes con gasto medio superior al turismo tradicional.
La conectividad aérea desde Bogotá, Medellín y Barranquilla facilita la movilidad de atletas y acompañantes. Esto ha permitido que el destino gane participación dentro del mercado colombiano, que ya figura entre los principales emisores de turistas hacia la isla.
El modelo de Oceanman combina competencia con experiencia turística. Los participantes no solo viajan por la carrera, sino por estadías que incluyen actividades en playas, consumo gastronómico y recorridos culturales. Este patrón incrementa la ocupación hotelera y el gasto en servicios locales durante el fin de semana del evento.
De acuerdo con datos del sector, el turismo deportivo puede aumentar entre 20 % y 30 % el flujo de visitantes en destinos que albergan competencias internacionales. En este caso, la alta presencia colombiana refuerza ese efecto multiplicador.
Oceanman Curazao 2026: distancias y clasificación mundial
El programa incluye cinco categorías: Oceanman (10 km), Half Oceanman (5 km), Sprint (2 km), Oceankids (500 m) y Oceanteams (relevos). Este esquema permite participación desde nivel infantil hasta atletas de alto rendimiento.
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La competencia es clasificatoria al Campeonato Mundial Oceanman 2026, que se disputará en República Dominicana. Este factor eleva el nivel competitivo y atrae a nadadores que buscan posicionamiento internacional.
Entre los participantes confirmados está Julio Galofre, quien competirá junto a deportistas amateurs y élite. Su presencia refuerza el perfil del evento y visibiliza el talento colombiano en el circuito.