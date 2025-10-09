Noticias económicas importantes Noticias del mercado financiero Noticias macroeconómicas

Colombia tuvo récord de compras de TES en septiembre por parte de inversionistas extranjeros

Davivienda destacó que el repunte en la adquisición de deuda pública es producto de la operación de manejo de deuda que implementó la Nación.

Por: -
compras de TES
También destacaron las compras de TES del Banco de la República y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Fotografía: Sebastián Alvarado, Valora Analitik

Compártelo en:

A pesar de la alerta por desinversión de los fondos de capital extranjero en julio, estos actores llevan dos meses consecutivos liderando las compras de títulos de deuda pública de Colombia (TES), de acuerdo con la información reportada por el Ministerio de Hacienda.

En septiembre, estas empresas registraron compras netas por $31,4 billones (el 98,2 % en tasa fija), las más grandes en toda su historia para un mes, de acuerdo con el Flash para inversionistas de Davivienda.

compras de TES por parte de fondos extranjeros
Fuente: Casa de Bolsa.

La entidad financiera explicó que este dato está sesgado por la operación de manejo de deuda que implementó la Nación en el tercer trimestre del año y reveló que calcula que, aislando este evento, sus compras se hayan ubicado entre $7 billones y $8 billones el mes pasado.

Con esto, los fondos de capital extranjero registraron un saldo acumulado equivalente al 20,01 % del total de tenencias de TES, con un monto total de $138,62 billones.

También destacaron las compras de TES del Banco de la República, que aumentó su portafolio neto en $3,8 billones, y de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que compraron $2,47 billones netos. Así, en el primer caso, la entidad posee el 5,44 % del saldo total de TES ($37,71 billones) y, en el segundo caso, estas empresas tienen el 30 % de los papeles ($207,87 billones).

compras de TES a septiembre de 2025
Fuente: Casa de Bolsa.

En contraste, los bancos comerciales fueron los agentes con la mayor disminución neta en deuda pública colombiana, con una reducción del orden de $11,8 billones, principalmente en títulos en tasa fija. Así, estas empresas acumulan el 15 % de las tenencias totales, con $103,97 billones.

Y el Ministerio de Hacienda reportó la segunda mayor disminución neta de su portafolio de TES (-$2,3 billones), en medio de las ventas netas de $2,49 billones de TES TF y a pesar de las compras de $180.000 millones en TES UVR.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Deuda Pública Colombia, Ministerio de Hacienda, TES Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar