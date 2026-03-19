El colombiano que Liverpool quiere para reforzar su ataque: Esta sería la millonaria oferta

El delantero colombiano Luis Javier Suárez se convirtió en uno de los jugadores más productivos de la temporada en Europa tras superar los 30 goles con el Sporting de Lisboa. El atacante samario suma 32 anotaciones y siete asistencias en 41 partidos oficiales entre liga portuguesa, Liga de Campeones, Copa de Portugal y Allianz Cup, cifras que lo ubican entre los goleadores colombianos más destacados en el exterior durante 2025/2026.
Su rendimiento ha despertado el interés de varios clubes europeos, y reportes de medios especializados en Inglaterra señalan que el Liverpool de la Premier League analiza activar la cláusula de rescisión del jugador, fijada en 80 millones de euros. De concretarse, sería una de las transferencias más altas en la historia de un futbolista colombiano y la mayor venta en la historia reciente del Sporting.
Suárez, de 28 años, firmó con el club portugués hasta junio de 2030 tras llegar procedente del Almería de España. En su primera temporada en Lisboa, se consolidó como titular y referente ofensivo, lo que elevó su valor de mercado y lo puso en la órbita de equipos de las principales ligas europeas.
El posible movimiento también coincide con la planificación deportiva del Liverpool, que busca reforzar su ataque tras temporadas irregulares en cuanto a producción ofensiva. El club inglés ha invertido en los últimos años sumas superiores a los 70 millones de euros en delanteros, lo que hace viable una operación de este calibre si el cuerpo técnico lo considera una prioridad.
Los números de Luis Javier Suárez que atraen a Liverpool y elevan su valor de mercado
En la Primeira Liga, Suárez acumula 23 goles, lo que lo ubica entre los máximos anotadores del torneo. A esto se suman cinco tantos en la Liga de Campeones, competencia donde el Sporting avanzó a cuartos de final, lo que aumentó la exposición internacional del delantero colombiano ante clubes de mayor presupuesto.
La cifra de 80 millones de euros establecida en su cláusula liberatoria representa una valoración alta dentro del mercado portugués. Como referencia, el Benfica vendió a Enzo Fernández al Chelsea por más de 120 millones de euros en 2023, una de las mayores operaciones en la historia del fútbol luso.
Además, Liverpool ya tiene antecedentes exitosos fichando desde Portugal. El club contrató a Luis Díaz desde el Porto en 2022 por una cifra cercana a los 45 millones de euros, operación que luego se consideró rentable por el impacto deportivo del colombiano en la Premier League.
El club inglés figura entre los que más ingresos generan en el mundo, con facturación anual superior a los 600 millones de euros según reportes financieros recientes, lo que le permite afrontar operaciones de gran magnitud sin comprometer su estabilidad económica.
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A nivel deportivo, un eventual traspaso también impactaría a la Selección Colombia, ya que Suárez se perfila como uno de los candidatos a ocupar la posición de delantero centro en el Mundial 2026. Su presencia en una liga de mayor visibilidad como la Premier podría aumentar su proyección internacional y su valor comercial.