Colombianos que viajen a Europa deberán cumplir con nuevo requisito; reemplazará sellos en pasaporte

Los ciudadanos de cualquier nacionalidad (incluyendo colombianos) que quieran visitar alguno de los países europeos pertenecientes a la Zona Schengen, deberán cumplir un nuevo requisito de entrada al viejo continente desde el próximo mes.
Este cambio obedece a la implementación del nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) en 29 países del continente europeo, que se comenzará a aplicar próximamente, según informó la Cancillería de Colombia.
Se trata de un nuevo sistema de control biométrico para ingresar a Europa a partir del 12 de octubre de 2025. La implementación será gradual durante seis meses, desde la fecha mencionada hasta el 9 de abril de 2026.
El sistema quedará plenamente operativo a partir del 10 de abril del próximo año.
¿Cómo funciona este nuevo sistema y en qué países aplica?
De acuerdo con lo informado por la Cancillería, el nuevo sistema informático automatizado está diseñado para registrar los datos personales de los viajeros que ingresen a los países europeos por estancias de corta duración. Es decir, hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días.
En los controles fronterizos de aeropuertos, puertos y pasos terrestres, se tomarán automáticamente datos biométricos (huellas dactilares e imagen facial) y datos personales básicos, junto con la información del documento de viaje, fecha y lugar de entrada o salida.
Este sistema reemplaza el sellado manual de pasaportes y permite a las autoridades controlar con mayor precisión la duración autorizada de las estancias.
También facilita la identificación de viajeros que no cumplen con los requisitos de ingreso o que han excedido el tiempo permitido de estancia. Se aclaró que el registro no se realiza antes del viaje, sino que se hace directamente en el puesto de control fronterizo: aeropuertos, puertos y pasos terrestres.
Los países que implementarán el sistema son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia y Suiza.