Colombianos que viajen a Europa deberán cumplir con nuevo requisito; reemplazará sellos en pasaporte

Este año entra en operación el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) en 29 países del continente europeo.

pasaporte en Colombia
Pasaporte en Colombia. Foto: Valora Analitik

Los ciudadanos de cualquier nacionalidad (incluyendo colombianos) que quieran visitar alguno de los países europeos pertenecientes a la Zona Schengen, deberán cumplir un nuevo requisito de entrada al viejo continente desde el próximo mes.

Este cambio obedece a la implementación del nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) en 29 países del continente europeo, que se comenzará a aplicar próximamente, según informó la Cancillería de Colombia.

Se trata de un nuevo sistema de control biométrico para ingresar a Europa a partir del 12 de octubre de 2025. La implementación será gradual durante seis meses, desde la fecha mencionada hasta el 9 de abril de 2026.

El sistema quedará plenamente operativo a partir del 10 de abril del próximo año.

Relacionado: ¿No tiene pasaporte? Estos son los países a los que puede viajar con la cédula colombiana

Colombianos viajando al exterior
Viajeros que quieran ingresar a Europa deberán cumplir con nuevo requisito. Foto: SuperTransporte.

¿Cómo funciona este nuevo sistema y en qué países aplica?

De acuerdo con lo informado por la Cancillería, el nuevo sistema informático automatizado está diseñado para registrar los datos personales de los viajeros que ingresen a los países europeos por estancias de corta duración. Es decir, hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días.

En los controles fronterizos de aeropuertos, puertos y pasos terrestres, se tomarán automáticamente datos biométricos (huellas dactilares e imagen facial) y datos personales básicos, junto con la información del documento de viaje, fecha y lugar de entrada o salida.

Este sistema reemplaza el sellado manual de pasaportes y permite a las autoridades controlar con mayor precisión la duración autorizada de las estancias.

También facilita la identificación de viajeros que no cumplen con los requisitos de ingreso o que han excedido el tiempo permitido de estancia. Se aclaró que el registro no se realiza antes del viaje, sino que se hace directamente en el puesto de control fronterizo: aeropuertos, puertos y pasos terrestres.

Los países que implementarán el sistema son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia y Suiza.

Tags: Europa, Viajes
