Colombianos quieren comprar casa: mejoran las expectativas económicas

Una reciente encuesta de Fedesarrollo muestra que los colombianos quieren comprar casa, toda vez que la disposición a este plan aumentó en 8,9 puntos porcentuales en mayo de 2026 frente al mes anterior y aumentó en 5,6 puntos porcentuales con respecto a mayo de 2025.
Al analizar por ciudades, se observa que la disposición a comprar vivienda aumentó en cuatro de las cinco ciudades analizadas, con respecto a abril de 2026.
En mayo de 2026, el índice que muestra que los colombianos quieren comprar casa aumentó en 8,9 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, pasando de -36,4 % a -27,5 %.
“Se observó un aumento en la ciudad de Medellín (22,0 puntos porcentuales), en la ciudad de Bogotá (8,1 puntos porcentuales), en Bucaramanga (4,8 puntos porcentuales) y en Barranquilla (3,3 puntos porcentuales). Por su parte, se registró una caída en Cali (-4,3 puntos porcentuales)”, dice Fedesarrollo.
¿Por qué los colombianos quieren comprar casa?
Adicionalmente, en comparación con el mes anterior, la disposición a comprar vivienda aumentó en los tres niveles socioeconómicos.
“Al analizar por nivel socioeconómico, se observa que en mayo de 2026 la disposición a comprar vivienda registró un aumento en el nivel socioeconómico alto de 19,3 puntos porcentuales, de 10,4 puntos porcentuales en el estrato bajo y de 5,0 puntos porcentuales en el estrato medio respecto a abril de 2026”, señala el informe.
En mayo de 2026, además de que los colombianos quieren comprar vivienda, también pretenden adquirir un vehículo, toda vez que esa intención registró un balance de -21,2 %, lo que representa un aumento de 11,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior (-33,0 %).
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“Frente a mayo de 2025 (-46,5 %), se observa que la disposición a comprar vehículo incrementó en 25,3 puntos porcentuales”, complementa el informe.