Finanzas personales

Todos los documentos que deben presentar hijos y esposos para heredar una pensión en Colpensiones

Solamente en algunos casos familiares dependientes pueden reclamar como herencia una pensión en Colpensiones.

Solo en algunos casos Colpensiones acepta que un beneficiado pueda heredar una pensión. Esos requerimientos se modifican teniendo en cuenta si el aportante ya se había jubilado o si había hecho pagos al sistema de jubilaciones.

De acuerdo con la normativa local, familiares en primer grado y dependientes económicos tienen derecho a reclamar esta mesada en el fondo público.

Colpensiones condiciona la aprobación de este derecho a que los solicitantes entreguen todos los documentos, incluyendo a hijos y esposos.

Documentos básicos y obligatorios para heredar la pensión en Colpensiones

  • Formulario de Solicitud de Prestaciones Económicas: Este documento debe ser diligenciado en su totalidad, sin tachones, por el interesado o su apoderado
  • Registro Civil de Defunción: El documento original del afiliado o pensionado fallecido debe tener una fecha de expedición no superior a tres meses
  • Documento de Identidad del Solicitante: Se requiere una fotocopia legible del documento de identidad del beneficiario que reclama el derecho
  • Registro Civil de Nacimiento del Causante: Este documento es necesario para verificar la filiación y datos biográficos del fallecido
Esposos y cónyuges deben presentar estos requisitos a Colpensiones

  • Registro Civil de Matrimonio: En caso de ser cónyuge, el documento debe incluir la nota marginal de defunción y tener una expedición reciente
  • Declaración de Convivencia: Los solicitantes deben presentar una declaración juramentada que acredite la vida en común con el fallecido durante los últimos cinco años anteriores al deceso
  • Pruebas de Unión Marital de Hecho: Para compañeros permanentes, se requiere la escritura pública, el acta de conciliación o la sentencia judicial que declare la unión

Para hijos del titular del ahorro que hereda la pensión

  • Registro Civil de Nacimiento del Hijo: Este documento sirve para demostrar el parentesco de consanguinidad
  • Certificado de Estudios: Si el hijo tiene entre 18 y 25 años, debe presentar un certificado original de la institución educativa que indique la jornada, el grado y la duración del programa académico
  • Dictamen de Invalidez: En caso de hijos con discapacidad, se debe aportar el documento que certifique la pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %
Colpensiones aclara que cuando se trata de padres dependientes, deben manifestar bajo juramento que dependían económicamente del hijo fallecido y que no cuentan con ingresos o pensiones propias.

