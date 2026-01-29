En estas fechas pagarán las mesadas a los pensionados de Colpensiones

A través de Colpensiones, el gobierno Petro dio a conocer el cronograma de pagos que deben hacerse a final de mes. Los pagos corresponden al régimen solidario.
De acuerdo con la entidad, los jubilados deberían tener muy presente este calendario en la medida en que, si no se hacen las consignaciones durante estas fechas, se pueden hacer las respectivas reclamaciones.
Colpensiones agregó que tiene sus canales habilitados para que los titulares de las cuentas den a conocer sus inquietudes o reclamos.
Hay que tener en cuenta que también se habilitan estos medios de comunicación para que, en caso de ser necesario, se notifiquen modificaciones sobre las cuentas bancarias en las que se deben hacer las consignaciones
En qué fechas se va a pagar la mesada de Colpensiones
- Enero: viernes 30
- Febrero: viernes 27
- Marzo: martes 31
- Abril: jueves 30
- Mayo: viernes 29
- Junio: martes 30
- Julio: viernes 31
- Agosto: lunes 31
- Septiembre: miércoles 30
- Octubre: viernes 30
- Noviembre: lunes 30
- Diciembre: jueves 31
De acuerdo con lo decretado para este año, la mesada igual a un salario mínimo sube un 23 %, dejando el pago en $1.750.905.
Recomendado: Colpensiones confirma cambio fundamental para la pensión de las mujeres en Colombia
Mientras que aquellas por encima de ese límite se ajustan con base en el dato de inflación, dado a conocer por el DANE, siendo este del 5,1 %.