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Combustibles fósiles seguirán siendo esenciales para Colombia al menos hasta 2040; gasolina tendría que importarse

En escenario de transición energética, los combustibles fósiles seguirán siendo claves y señaló que las refinerías son activos estratégicos para Colombia.

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Combustibles fósiles seguirán siendo esenciales para Colombia al menos hasta 2040; gasolina tendría que importarse
Combustibles fósiles seguirán siendo esenciales para Colombia al menos hasta 2040; gasolina tendría que importarse. Foto: tomada de Freepik

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Ecopetrol manifestó que, pese a que las energías renovables están ganando terreno, los combustibles líquidos de origen fósil, como el petróleo y el gas, continuarán teniendo una importancia clave en el mercado energético.

Según la petrolera, con base en datos de la UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética), la demanda de este tipo de combustibles no desaparecerá hacia 2040, incluso bajo un escenario de transición energética.

La compañía también señaló que continuará existiendo demanda de diésel o ACPM para el transporte de carga, de jet fuel para la aviación y de este tipo de combustibles para las regiones no interconectadas.

Precios del diésel en Colombia. Imagen: Rodrigo Torres/Valora Analitik
Precios del diésel en Colombia. Imagen: Rodrigo Torres/Valora Analitik

Además, indicó que el diésel se destaca como un combustible resiliente, pues mantendría un horizonte de crecimiento hasta 2040. En contraste, la gasolina tendría una mayor tendencia a la importación y podría llegar a que hasta 60 % de este combustible sea comprado en el exterior para ese año.

La estatal energética también dijo que el diésel es un combustible resiliente porque está asociado a cadenas clave de la economía como alimentos, seguridad energética, logística y operación industrial. Asimismo, subrayó que su sustitución tecnológica, al menos en el corto y mediano plazo, resulta difícil.

En este contexto, Ecopetrol aseguró que la capacidad de refinación a nivel nacional es fundamental y que permanecería estable. Además, añadió que las refinerías son activos críticos para Colombia.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Fotos: Valora Analitik y Presidencia

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La operación de la refinería de Barrancabermeja

Uno de los puntos destacados, y que según Ecopetrol se están cumpliendo, es el tratamiento de aguas residuales en la operación industrial. Para ello se cuenta con una planta que opera desde junio de 2022 y que requirió una inversión de US$145 millones.

Por otro lado, la petrolera también destacó un margen positivo en el control de emisiones, una operación que está puesta en servicio y que alcanza una inversión de US$114 millones.

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Tags: combustibles, gasolina
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