Combustibles fósiles seguirán siendo esenciales para Colombia al menos hasta 2040; gasolina tendría que importarse

Ecopetrol manifestó que, pese a que las energías renovables están ganando terreno, los combustibles líquidos de origen fósil, como el petróleo y el gas, continuarán teniendo una importancia clave en el mercado energético.
Según la petrolera, con base en datos de la UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética), la demanda de este tipo de combustibles no desaparecerá hacia 2040, incluso bajo un escenario de transición energética.
La compañía también señaló que continuará existiendo demanda de diésel o ACPM para el transporte de carga, de jet fuel para la aviación y de este tipo de combustibles para las regiones no interconectadas.
Además, indicó que el diésel se destaca como un combustible resiliente, pues mantendría un horizonte de crecimiento hasta 2040. En contraste, la gasolina tendría una mayor tendencia a la importación y podría llegar a que hasta 60 % de este combustible sea comprado en el exterior para ese año.
La estatal energética también dijo que el diésel es un combustible resiliente porque está asociado a cadenas clave de la economía como alimentos, seguridad energética, logística y operación industrial. Asimismo, subrayó que su sustitución tecnológica, al menos en el corto y mediano plazo, resulta difícil.
En este contexto, Ecopetrol aseguró que la capacidad de refinación a nivel nacional es fundamental y que permanecería estable. Además, añadió que las refinerías son activos críticos para Colombia.
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La operación de la refinería de Barrancabermeja
Uno de los puntos destacados, y que según Ecopetrol se están cumpliendo, es el tratamiento de aguas residuales en la operación industrial. Para ello se cuenta con una planta que opera desde junio de 2022 y que requirió una inversión de US$145 millones.
Por otro lado, la petrolera también destacó un margen positivo en el control de emisiones, una operación que está puesta en servicio y que alcanza una inversión de US$114 millones.