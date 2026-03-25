La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) resolvió entregar la autorización a Frontera Energy para explorar un bloque petrolero en el municipio de Magangué (Bolívar). Dicho proyecto corresponde al ‘Área de Perforación Exploratoria VIM-46’.
De acuerdo con la resolución que avala la licencia ambiental, la ANLA autoriza a la empresa para la ejecución de las obras, infraestructura y actividades asociadas al desarrollo de la iniciativa bajo el cumplimiento de una serie de obligaciones y especificaciones.
Algunas de esas actividades incluyen la adecuación, mantenimiento e intervención de las vías de acceso existentes, la construcción de nuevos corredores de ingreso, el levantamiento y adecuación de plataformas multipozo, la perforación de los pozos y el desarrollo y operación de áreas de servicio para el suministro de energía.
En el caso puntual de la perforación, se autorizó la apertura de hasta 55 pozos exploratorios convencionales (se podrán perforar hasta cinco por plataforma), cuatro pozos inyectores con objetivo de inyección y/o reinyección y las pruebas cortas y extensas de producción.
Según señala la resolución, una vez finalizada la etapa de perforación, se llevarán a cabo las pruebas cortas de producción con una duración de 10 días hábiles calendario probado y, con base en el resultado, se desarrollarán las pruebas extensas con una duración estimada de seis meses prorrogables.
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El aval también establece que, para el desarrollo de cada una de las actividades y obras autorizadas, Frontera Energy deberá remitir a la ANLA el Plan de Manejo Ambiental Específico con tres meses de anticipación a su inicio y dar cumplimiento a los programas y fichas de manejo presentados en el mismo.
De igual forma, deberá adelantar un ejercicio de articulación técnica con la Alcaldía Municipal de Magangué y las dependencias municipales competentes en desarrollo rural y seguridad alimentaria, con el fin de identificar y analizar las dinámicas productivas agropecuarias existentes en el área de influencia del proyecto.
Aquí puede conocer más detalles de la licencia ambiental: https://es.scribd.com/document/1017310612/url-documento2026-03-091773067456
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