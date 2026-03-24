ANLA da luz verde a parque eólico Sirius en La Guajira y Cesar; sumará 150 MW

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó la licencia ambiental al proyecto Parque Eólico Sirius, que sumará 150 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional.
La iniciativa de la empresa Mainstream Colombia contempla la instalación de 24 aerogeneradores en un área de 290,87 hectáreas, junto con infraestructura clave para su operación. Entre estas obras se incluyen plataformas de montaje, una subestación elevadora, campamentos de obra, planta de hormigón y zonas destinadas a la disposición de materiales.
El parque estará ubicado entre el corregimiento Los Haticos y las veredas Tocapalma y Veracruz, en San Juan del Cesar, así como en el corregimiento Badillo, en Valledupar.
Para su construcción y operación, el proyecto incluye obras complementarias como la adecuación de cerca de 6,4 kilómetros de vías existentes y la construcción de aproximadamente 25,5 kilómetros de accesos internos. Estas intervenciones buscan garantizar el transporte de equipos y facilitar las labores de mantenimiento.
La decisión de la ANLA se produjo tras un proceso de evaluación técnica que analizó de forma integral los componentes físico, biótico y socioeconómico del área de influencia. El estudio también revisó los posibles impactos ambientales y las medidas propuestas para prevenir, mitigar, corregir o compensar dichos efectos.
Como parte del trámite, la autoridad evaluó la demanda y uso de recursos naturales, incluyendo permisos de aprovechamiento forestal y autorizaciones para obras de ocupación de cauce, necesarias para la construcción de accesos y otras actividades asociadas al proyecto.
Con esta aprobación, el Parque Eólico Sirius se suma al portafolio de proyectos de energía renovable que avanzan en el Caribe colombiano, una región clave en la estrategia de transición energética del país.