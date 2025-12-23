Comité de Regla Fiscal advierte improvisación fiscal y aumento del gasto en gobierno Petro

En su más reciente pronunciamiento, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) expresó su preocupación por las “significativas discrepancias” halladas entre el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) 2026-2029 y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
El comunicado oficial se puede leer haciendo clic aquí
Según el organismo técnico, estas diferencias no son menores, sino que reflejan serios problemas de planeación institucional y financiera pública en el país.
El Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP), publicado el 4 de diciembre, es una herramienta fundamental que determina el espacio de gasto sectorial del Gobierno para los próximos cuatro años basándose en la hoja de ruta del MFMP.
Sin embargo, el análisis del CARF revela que el documento actual desdibuja el rol del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) como instrumento principal de programación, lo que podría afectar la credibilidad de la política fiscal colombiana.
Los cuatro pilares de la preocupación del CARF
El Comité identificó cuatro aspectos críticos en su análisis de consistencia que ponen en duda la rigurosidad de la planeación actual.
En primer lugar, hay una inconsistencia en las cifras de 2026. El escenario fiscal para el próximo año presentado en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) no coincide con los techos de gasto establecidos en el mismo documento para esa vigencia. Mientras el escenario fiscal habla de un déficit primario del 1,4 % del PIB, los techos de gasto parecen alinearse con el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) radicado en julio, que preveía un déficit superior del 2 %.
A esto se suma el hecho de que la senda de gasto primario proyectada en el MGMP para el periodo 2026-2029 es, en promedio, 0,6 puntos porcentuales del PIB superior a la establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2025.
El CARF señaló que, a diferencia de lo observado en 2022 y 2023, donde no hubo diferencias entre ambos marcos, las discrepancias actuales son sistemáticas en todo el horizonte de proyección, lo cual es un fenómeno inédito y preocupante.
Finamente, el organismo recordó que, por norma, el MGMP debe ser el insumo para elaborar el presupuesto. No obstante, el Comité observa que el proceso se ha dado al revés: el MGMP se ajustó en función del proyecto de PGN 2026, lo que indica que el instrumento no está cumpliendo su rol de guía previa.
Un documento que ya está desactualizado
El pronunciamiento también hace hincapié en que el escenario de gasto del Gobierno, según el MGMP, ya se encuentra desactualizado, debido a que el Congreso de la República archivó la reforma tributaria y las metas fiscales se mantienen sin modificaciones.
Ante esta situación, el CARF sugiere que se revise la oportunidad y la fecha en que se publica el MGMP. El objetivo es que este documento sea socializado antes de la discusión del presupuesto nacional, permitiendo que sirva como un verdadero insumo para el debate democrático en el Congreso y para que organismos como el CARF puedan realizar un seguimiento técnico más oportuno.