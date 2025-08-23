Desde abril de este año, Grupo Falabella anunció la decisión del acuerdo para la venta de su participación en Juan Valdez a Empresas Copec, el mayor grupo industrial de Chile.
Dicha decisión quedó sujeta a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile, que recientemente dio su visto bueno a esta transacción, que le permitirá a Copec quedarse con el 70 % de Promotora Chilena de Café Colombia, dedicada a la venta en ese país de la marca Juan Valdez.
De acuerdo con el documento de la autoridad chilena, “la operación consiste en la adquisición de control en Juan Valdez Chile por parte de Copec, mediante la adquisición del 65 % de su propiedad accionaria perteneciente a Falabella Retail, y de un 5 % de manos de Café Colombia”.
Se destacó que Procafecol permanecerá como accionista de la empresa que opera su marca en el país austral. La Fiscalía Económica Nacional afirmó que “las partes no tendrían la habilidad necesaria para llevar a cabo una estrategia de bloqueo de insumos y/o de clientes”.
Consideraciones de la autoridad chilena sobre la operación
La operación analizada se enmarca en la industria del café, en la que Juan Valdez Chile participa, por un lado, a nivel minorista, en la venta de bebidas preparadas en base a café, alimentos, productos de café empacado y artículos complementarios, por medio de sus cafeterías Juan Valdez y en la comercialización de los dos últimos productos mediante el canal e-commerce.
Por otro lado, a nivel mayorista, Juan Valdez Chile distribuye café y presta servicios complementarios a instituciones y empresas de hoteles, restaurantes, cafeterías, tiendas de conveniencia, oficinas, y otros establecimientos que adquieren dichos productos para consumir en el lugar bebidas preparadas en base a café o similares (canal de distribución institucional u Horeca).
También vende productos de café empacado en distintos formatos a supermercados, almacenes, tiendas de conveniencia, y otros establecimientos comerciales dedicados a la venta minorista (canal de distribución retail).
Vale recordar que Copec tiene una participación mayoritaria en Terpel, con el 58,5 % de las acciones de la empresa de combustibles, compartiendo con otra empresa chilena, Inversiones Odisea, que posee otro 4,32 %.