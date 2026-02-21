Comprar carro en Colombia se ha vuelto más sencillo: Bancos están prestando plata mucho más fácil

El sector automotor en Colombia comenzó 2026 con señales claras de reactivación. La comercialización de vehículos nuevos registró un comportamiento favorable durante el primer mes del año, de acuerdo con el más reciente informe conjunto de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).
El reporte señala que en enero de 2026 se matricularon cerca de 20.000 vehículos en todo el país. Esta cifra representa un incremento del 38,7 % frente al mismo periodo de 2025 y marca uno de los mejores inicios de año para la industria en los últimos ciclos recientes, luego de un periodo de desaceleración asociado a diversos factores económicos.
La variación positiva no solo evidencia un aumento en la demanda, sino también un cambio en las condiciones de financiación que influyen directamente en la decisión de compra de los consumidores.
Uno de los elementos que explican la recuperación del sector es el comportamiento del crédito para la adquisición de vehículos. Un análisis del área de Investigaciones Económicas de Fenalco Antioquia, basado en cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia y citado por El Colombiano, muestra que durante enero se desembolsaron aproximadamente $1,19 billones en créditos destinados a la compra de automotores.
El volumen de recursos evidencia un mayor dinamismo en el sistema financiero y una mayor disposición de los hogares a asumir obligaciones de mediano plazo. Según el informe, las entidades financieras han recibido un número considerable de solicitudes de financiación, lo que ha permitido ampliar el acceso a este tipo de bienes durables.
Otro factor determinante es la tasa promedio de interés. El estudio indica que el crédito para vehículos se ubicó alrededor de 19,37 % efectivo anual (E.A.), nivel que, aunque sigue siendo elevado en términos históricos, resulta más manejable frente a los registros observados durante el periodo de mayores presiones inflacionarias. La reducción gradual de las tasas ha contribuido a mejorar la capacidad de pago y a reactivar las decisiones de compra que habían sido aplazadas por muchos hogares.
¿Cómo fue el comportamiento regional del mercado?
El informe también detalla variaciones regionales. Antioquia se destacó como uno de los departamentos con mayor repunte en el otorgamiento de créditos. Durante enero de 2026, las financiaciones alcanzaron aproximadamente $811.000 millones.
El desempeño financiero estuvo acompañado por un incremento en los registros de automotores. En ese departamento se matricularon 3.829 vehículos nuevos durante el mes analizado, cifra que supera la tendencia habitual de comienzos de año y confirma la recuperación de la actividad comercial en el sector.