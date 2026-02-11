Finanzas personales

Colombianos se echan para atrás en su intención por comprar casa: Hay incertidumbre por el futuro de la economía

Una encuesta de Fedesarrollo muestra la intención de los colombianos por comprar casa en los próximos meses.

Comprar vivienda en Colombia será más difícil por estas razones
Comprar vivienda en Colombia será más difícil por estas razones. Foto: Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá

Las últimas encuestas de opinión del consumidor, del año pasado, daban cuenta de que los colombianos venían mejorando su intención por comprar casa.

Sin embargo, la primera medición de este 2026 supuso un cambio importante: hay una caída en las expectativas por llevar a cabo inversiones de esta índole.

Según la medición de Fedesarrollo, la disposición a comprar casa se redujo en 13,3 puntos porcentuales en enero de 2026 frente al mes anterior y en 1,7 puntos porcentuales con respecto a enero de 2025.

comprar casa
Foto: MinVivienda

“Al analizar por ciudades, se observa que la disposición a comprar vivienda aumentó en una de las cinco ciudades analizadas, relativo a diciembre de 2025”, se lee en el documento.

Según los resultados, en enero de 2026, el índice de disposición a comprar vivienda disminuyó en 13,3 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, pasando de -8,7 % a -22,0 %. Aunque se observó un aumento en la ciudad de Cali (2,5 puntos porcentuales).

Ciudades donde cae la intención por comprar casa en Colombia

“Por su parte, se registró una caída en Medellín (-42,5 puntos porcentuales), Bucaramanga (-13,1 puntos porcentuales), Bogotá (-9,4 puntos porcentuales) y en Barranquilla (-7,8 puntos porcentuales)”.

En comparación con el mes anterior, la disposición a comprar casa aumentó en dos de los tres niveles socioeconómicos.

“Al analizar por nivel socioeconómico, se observa que en enero de 2026 la disposición a comprar vivienda registró una caída en el nivel socioeconómico bajo de -28,8 puntos porcentuales”, añade la medición.

No obstante, “se registró un aumento de 12,1 puntos porcentuales en el estrato alto y de 0,6 puntos porcentuales en el estrato medio, respecto a diciembre de 2025”.

comprar casa
Foto: Cortesía Conaltura

Además de la intención por comprar casa, Fedesarrollo encontró que, en enero de 2026, la disposición a comprar vehículo registró un balance de -19,8 %, lo que representa una reducción de 3,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior (-16,5 %).

Recomendado: Alertan por precio de los arriendos en Colombia: Hay riesgos por “oferta limitada”

“Frente a enero de 2025 (-47,9 %), se observa que la disposición a comprar vehículo incrementó en 28,1 puntos porcentuales”, concluye la encuesta.

