La más reciente encuesta de opinión al consumidor dio a conocer que los colombianos volvieron a aumentar su disposición a comprar vivienda. La medición corresponde a julio de este año.
Dice el informe que este indicador se incrementó en 4,5 puntos porcentuales en julio de 2025 frente al mes anterior, y aumentó en 12,3 puntos porcentuales con respecto a julio de 2024.
Al analizar por ciudades, se observa que la disposición a comprar vivienda incrementó en tres de las cinco ciudades analizadas, relativo a junio de 2025.
“En julio de 2025, el índice de disposición a comprar vivienda aumentó en 4,5 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, pasando de -18,8 % a -14,3 %”, se lee en la encuesta elaborada por Fedesarrollo.
Otros datos clave de la disposición a comprar vivienda
Indica la medición que se observó un incremento en las ciudades de Bogotá (11,5 puntos porcentuales), Medellín (2,9 puntos porcentuales) y Bucaramanga (0,3 puntos porcentuales). Al tiempo que se registró una reducción en Barranquilla (-3,4 puntos porcentuales) y Cali (-17,0 puntos porcentuales)
“En comparación con el mes anterior, la disposición a comprar vivienda aumentó en uno de los tres niveles socioeconómicos. Al analizar por nivel socioeconómico, se observa que en julio de 2025 la disposición a comprar vivienda registró un aumento de 19,2 puntos porcentuales en el nivel socioeconómico medio”, agrega el documento.
Al tiempo esto último que se observó una caída de 1,2 puntos porcentuales en el alto, y de 9,6 puntos porcentuales en el bajo, frente a junio de 2025.
Finalmente, además de la disposición a comprar vivienda, en julio de 2025, la disposición a comprar vehículo registró un balance de -36,5 %, “lo que representa una disminución de 7,0 puntos porcentuales respecto al mes anterior (-29,5 %). Frente a julio de 2024 (-54,1 %), se observa que la disposición a comprar vehículo incrementó en 17,6 puntos porcentuales”.