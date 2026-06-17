Con pago oportuno de servicios públicos, el FNA le financia hasta el 100 % para adquirir vivienda

Acceder a una vivienda propia continúa siendo uno de los principales objetivos de miles de colombianos. Sin embargo, para muchas familias, obtener un crédito hipotecario sigue representando un desafío debido a los requisitos financieros exigidos por el sistema bancario tradicional. Frente a este panorama, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ha fortalecido una estrategia que busca ampliar las oportunidades de financiación mediante criterios de evaluación más incluyentes y condiciones crediticias competitivas.
Uno de los aspectos que distingue a la entidad es la importancia que otorga al comportamiento de pago de los servicios públicos dentro de los procesos de análisis para la aprobación de créditos. Este mecanismo permite identificar hábitos de responsabilidad financiera en personas que no cuentan con un historial bancario amplio, pero que cumplen de manera constante con sus obligaciones mensuales.
La metodología implementada por el FNA contempla variables adicionales a las utilizadas por otras entidades financieras. Entre los factores analizados se encuentran la estabilidad de los ingresos, las visitas de verificación y el historial de pagos de servicios públicos domiciliarios. Gracias a este modelo, la entidad reporta una tasa de aprobación cercana al 80 % de las solicitudes de crédito que recibe, facilitando el acceso a trabajadores independientes, emprendedores y ciudadanos con perfiles financieros diversos.
Otro de los elementos que ha consolidado al Fondo Nacional del Ahorro dentro del mercado hipotecario es el mantenimiento de tasas de interés competitivas. Actualmente, los créditos hipotecarios en pesos pueden obtenerse desde una tasa efectiva anual del 9,50 %, mientras que otras modalidades se ubican entre el 11,50 % y el 13,00 %. Para los créditos denominados en UVR, las tasas oscilan entre UVR más 4 y UVR más 8, dependiendo de las condiciones de cada solicitante.
La entidad también ofrece alternativas para quienes desean trasladar sus obligaciones financieras mediante la modalidad de compra de cartera. En estos casos, las tasas pueden alcanzar niveles cercanos al 10,75 % efectivo anual en pesos y UVR más 6,70 %, lo que permite a los hogares mejorar las condiciones de sus créditos y reducir costos asociados al financiamiento.
Financiación del 100 % que otorga el FNA para la compra de vivienda
Uno de los beneficios más destacados del portafolio del Fondo Nacional del Ahorro es la posibilidad de financiar hasta el 100 % del valor de una vivienda. Esta medida elimina la necesidad de contar con una cuota inicial, considerada tradicionalmente como una de las principales barreras para acceder a un inmueble.
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La financiación total permite que más familias inicien el proceso de compra sin tener que destinar varios años al ahorro previo exigido por otros esquemas de crédito. De esta manera, el acceso a la vivienda se convierte en una alternativa más cercana para quienes cuentan con capacidad de pago, pero no disponen de recursos suficientes para cubrir el desembolso inicial.
La presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Laura Milena Roa Zeidán, ha señalado que la entidad mantiene su compromiso de facilitar el acceso a la vivienda y preservar condiciones favorables para los ciudadanos. En ese sentido, destacó que la decisión de mantener las tasas de interés busca proteger la capacidad financiera de los hogares y contribuir a que más colombianos puedan adquirir vivienda propia.
Adicionalmente, el FNA continúa ampliando su oferta de productos con una línea de crédito destinada al mejoramiento de vivienda sin garantía hipotecaria.