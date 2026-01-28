Confianza comercial de Colombia se desaceleró al cierre de 2025, mientras la industrial se recuperó

Los indicadores de confianza empresarial en Colombia despidieron el año 2025 con resultados mixtos, según los datos de la más reciente Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) publicada por Fedesarrollo.
Mientras que el Índice de Confianza Comercial (ICCO) registró una desaceleración importante frente al mes anterior, el Índice de Confianza Industrial (ICI) logró recortar terreno negativo y se aproximó al umbral de equilibrio, impulsado por mejores expectativas de producción.
Confianza comercial sigue rezagada
El Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 17,8 % en diciembre de 2025. Este resultado representa una disminución de 4,5 puntos porcentuales (pp) en comparación con noviembre de 2025, cuando el indicador estaba en 22,3 %.
La menor confianza comercial se explicó por una caída de 13,4 pp en las expectativas de la situación económica para el próximo semestre y un aumento de 7,5 pp en el nivel de existencias, compensada parcialmente por un aumento de 7,4 pp en la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio.
Además, en la comparación anual, el índice también mostró un deterioro de 2,8 pp respecto a diciembre de 2024, mes en el que se situaba en 20,6 %.
En este caso se registró un incremento 13,5 pp en el nivel de existencias y una caída de 9,3 pp en las expectativas de la situación económica para el próximo semestre, compensada parcialmente por un aumento de 14,3 pp en la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio.
De acuerdo con Fedesarrollo, el promedio móvil trimestral se ubicó en 20,8 %, lo que representó una caída de 0,8 pp frente al mismo indicador para el mes de noviembre de 2025 (21,6 %) y un incremento de 2,1 pp frente al registro de diciembre de 2024 (18,7 %).
Confianza industrial mejora, pero continúa en terreno negativo
Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en -0,7 % para el mes de diciembre. Aunque el indicador permanece en niveles negativos, mostró una recuperación de 3,6 pps frente al dato de noviembre (-4,3 %).
La variación mensual positiva de la confianza industrial se explicó por un aumento de 13,7 pp en las expectativas de producción para el próximo trimestre, al tiempo que hubo una disminución de 5,0 pp en el nivel de existencias.
No obstante, frente al cierre de 2024, la confianza industrial cayó 0,5 pp, pues en ese entonces el indicador se ubicaba en -0,2%.
En términos anuales, la disminución de la confianza industrial estuvo principalmente explicada por una caída de 2,2 pp en las expectativas de producción para el próximo trimestre y de 1,0 pp en el volumen actual de pedidos, compensada parcialmente por una disminución de 1,8 pp en el nivel de existencias.
Por su parte, el promedio móvil trimestral se ubicó en 20,8 %, lo que representó una caída de 0,8 pp frente al mismo indicador para el mes de noviembre de 2025 (21,6 %) y un incremento de 2,1 pp frente al registro de diciembre de 2024 (18,7 %).
Módulo trimestral: contrabando y empleo
Durante el trimestre octubre-diciembre, el 23,7 % de los encuestados manifestó que el contrabando en su sector aumentó, mientras que el 11,3 % consideró que fue menor. El 65 % restante sostuvo que se mantuvo igual.
El balance neto de percepción de contrabando se ubicó en 12,4 %, lo que representa un incremento frente al trimestre anterior (septiembre 2025: 3,9 %).
Por su parte, el balance sobre las expectativas de empleo de los industriales para el próximo trimestre mostró un comportamiento específico que Fedesarrollo detalla como parte de los retos para el inicio de 2026.
Con estos resultados, el empresariado colombiano inicia el año con una visión cautelosa, marcada por la volatilidad en las expectativas de consumo y la persistente preocupación por factores externos como el contrabando en el sector manufacturero.
—