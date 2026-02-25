Confianza comercial en Colombia repuntó con fuerza en enero, mientras la industrial profundizó su caída

Los indicadores de confianza empresarial en Colombia iniciaron 2026 con un comportamiento dispar, según los resultados de la más reciente Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) publicada por Fedesarrollo.
Mientras que en enero de este año el comercio experimentó una recuperación, impulsado por mejores expectativas y una optimización en sus niveles de inventario, el sector industrial registró un fuerte retroceso, debido a una caída en el volumen de pedidos actuales.
Confianza comercial escaló
El Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 26 %, lo que representa un incremento de 8,2 puntos porcentuales (pp) en comparación con diciembre de 2025, cuando el indicador cerró en 17,8 %.
El resultado se debe a una mejora en las expectativas de la situación económica para el próximo semestre (pasó de 16 % a 29,4 %), a pesar de que cayó el nivel de existencias y disminuyó la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio.
Frente al mismo mes del año anterior, el índice también mostró un aumento de 4,4 pp respecto al 21,6 % de enero de 2025. De acuerdo con el centro de pensamiento, este repunte mensual estuvo sustentado en dos factores principales.
En primer lugar, la mejora en la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio; en segundo lugar, la caída en el nivel de existencias y en las expectativas de la situación económica para el próximo semestre.
Confianza industrial se mantiene en terreno negativo
Por el contrario, el Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en -1,5 % en el primer mes de 2026, lo que significó una caída de 0,8 pp frente a diciembre de 2025 (-0,7 %). Al compararlo con enero de 2025, la reducción fue de 3,5 pp, ya que en ese entonces el indicador se encontraba en terreno positivo (2 %).
Según Fedesarrollo, la variación mensual negativa se explicó por una caída en el volumen actual de pedidos, a pesar de la mejora en el nivel de existencias y en las expectativas de producción para el próximo trimestre.
En términos anuales, la disminución de la confianza industrial se refleja en la caída del indicador en todos sus componentes: las expectativas de producción para el próximo trimestre, el volumen actual de pedidos y el nivel de existencias, aunque este último en menor magnitud.
Exportaciones y rentabilidad bajo presión
El reporte de enero incluyó el módulo trimestral sobre el sector exportador correspondiente al cierre de 2025, el cual arrojó señales de alerta en competitividad. El balance sobre el valor exportado en dólares fue de -5,1 %, cayendo 10,9 pp frente al trimestre anterior.
La rentabilidad de la actividad exportadora fue uno de los puntos más críticos, ubicándose en un balance de -33 %, lo que representa una caída de 14,5 pp trimestral y de 30,2 pp anual. Según los industriales, el factor más desfavorable para sus ventas externas fue la tasa de cambio peso-dólar (-50,4 %), mientras que el sistema de Plan Vallejo (8,7 %) se mantuvo como el aliado más importante para el sector.
A pesar de este panorama, las expectativas para el primer trimestre de 2026 son más alentadoras: el 26,9 % de los industriales cree que sus exportaciones aumentarán, llevando el balance de expectativas a un 5 %, un incremento de 18,4 pp frente al periodo previo.
