Confianza del consumidor en Colombia se redujo levemente en enero, pero mantiene niveles positivos

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) comenzó el año con un balance de 18,2 % que muestra una disminución de 1,7 puntos porcentuales (pp) frente a diciembre de 2025 (cuando se ubicó en 19,9 %).
Según la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo, correspondiente a enero de 2026, el resultado es significativamente superior al registrado en enero de 2025 (aumentó en 19,3 pp), cuando el índice se encontraba en terreno negativo con un -1,1 %.
La leve desmejora mensual en la confianza se debió principalmente a un retroceso en el Índice de Condiciones Económicas (ICE), el cual cayó 7,2 pp hasta situarse en 9,7 % desde un 16,9 %. Este indicador pregunta a los hogares si les está yendo mejor o peor que hace un año y si creen que es buen momento para comprar bienes como muebles o electrodomésticos grandes.
Tras haber alcanzado picos superiores a finales de 2025, el ICE retornó a un nivel similar al observado hace tres meses, cuando el balance general del ICC comenzaba su senda de recuperación hacia los dos dígitos.
Por el contrario, el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC), que mide la percepción de os hogares a futuro, continuó fortaleciéndose al aumentar 1,9 puntos porcentuales, pasando de 21,9 % en diciembre de 2025 a 23,8 % en enero de 2026.
Resultados por ciudades y estratos
El comportamiento de la confianza no fue uniforme en el territorio nacional. En enero, la Confianza del Consumidor aumentó en dos de las cinco ciudades analizadas.
Barranquilla lideró el optimismo con un incremento de 6,9 puntos porcentuales, mientras Cali registró un aumento de 4,3 pp. Por su parte, Bogotá, Bucaramanga y Medellín presentaron caídas de 3,8, 5,0 y 1,6 puntos porcentuales, respectivamente.
En cuanto a niveles socioeconómicos, la confianza solo creció en el estrato medio (2,3 pp), mientras que en los estratos alto y bajo se registraron disminuciones de 2,8 pp y 5,6 pp, respectivamente.
El informe también destaca una moderación en la intención de compra. La disposición a comprar vivienda cayó 13,3 puntos porcentuales frente al mes anterior. De igual manera, el interés por adquirir bienes durables (muebles y electrodomésticos) disminuyó 8,8 pp, cerrando con un balance de 6,1 %. Finalmente, la disposición a comprar vehículo se situó en -19,8 %, una reducción de 3,3 pp respecto a diciembre.
