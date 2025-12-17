Confianza del consumidor en Colombia volvió a romper récord y alcanzó su nivel más alto en 10 años

La confianza de los consumidores en Colombia no solo se mantiene en terreno positivo desde hace tres meses, sino que logró volver a máximos de más de 10 años.
Según los resultados de la más reciente Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se disparó en noviembre de 2025 hasta alcanzar un balance de 17 %, una cifra que no se veía desde enero de 2015.
Este resultado no solo muestra una tendencia de recuperación robusta frente al balance de -5,7 % reportado en noviembre de 2024, sino que supera el máximo registrado el mes anterior (13,6 %).
Los motores del optimismo
Según Fedesarrollo, el salto de 3,4 puntos porcentuales (pp) respecto a octubre se explica por una mejora sustancial en las dos dimensiones que componen el índice.
Por un lado, el Índice de Condiciones Económicas, que refleja la percepción de los consumidores acerca de la situación económica actual, registró un aumento de 5 pp, situándose en 11,9 %.
Por otro, el Índice de Expectativas del Consumidor, que corresponden a las perspectivas de los hogares a un año, subió 2,3 pp, alcanzando un balance de 20,4 %.
Al comparar el desempeño del cuarto trimestre de 2025 frente al tercero, Fedesarrollo destaca un incremento de 13,8 pp en el Índice de Confianza del Consumidor, impulsado por una valoración mucho más favorable de los ciudadanos sobre la situación de sus hogares y del país en general.
Se reactiva el gasto: vivienda, vehículos y bienes durables
El renovado optimismo ha permeado directamente la intención de gasto de los colombianos. La disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos aumentó hasta el 12,5 %, un incremento de 17,5 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del año pasado.
Por su parte, el interés por adquirir activos de mayor valor también mostró cifras positivas, de acuerdo con Fedesarrollo.
La disposición a comprar vivienda subió 9,1 puntos porcentuales frente a octubre, impulsada especialmente por ciudades como Barranquilla y Medellín, mientras que la intención de comprar vehículo aumentó 16,4 pp respecto al mes anterior, situándose en -17,7 %, y fue 32,7 pp más alta que la de hace un año.
Análisis regional y social
El crecimiento de la confianza fue generalizado. En noviembre, el indicador subió en cuatro de las cinco ciudades analizadas, en comparación con el mes anterior: Bucaramanga (20,3 pp), Barranquilla (17,8 pp), Medellín (3,2) y Bogotá (1,3); mientras que cayó -0,9 pp en Cali.
A nivel social, el optimismo también fue unánime: la confianza creció en los estratos bajo, medio y alto, siendo este último el de mayor avance con un incremento de 11,8 pp respecto a octubre.
Con estos resultados, la economía colombiana cierra el año con un consumidor notablemente más optimista, lo que proyecta un dinamismo favorable para el comercio y la inversión en el corto plazo.
