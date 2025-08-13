Confianza del consumidor volvió a mejorar en julio por buenas condiciones económicas

En julio de 2025, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de Fedesarrollo aumentó 3,1 puntos porcentuales y su balance se ubicó en el 5,3 %, cuando el mes anterior había sido del 2,2 %.
Además, cuando se compara el dato del mes pasado con el del mismo periodo en 2024 se evidencia un incremento de 14,3 puntos porcentuales, pues hace 12 meses el balance fue negativo (-9,0 %).
El centro de investigación atribuyó el resultado al aumento de 5,6 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones Económicas, que se compone de dos mediciones que reflejan la percepción de los consumidores acerca de la situación económica actual.
Por su parte, el Índice de Expectativas del Consumidor también vio un incremento de 1,4 puntos porcentuales. Este se obtiene de tres componentes que corresponden a las expectativas de los hogares a un año.
Fedesarrollo destacó que al comparar los resultados de lo corrido del tercer trimestre de 2025 con los del segundo trimestre del mismo año, se observa un incremento en la confianza de los consumidores, así como en la disposición a comprar bienes durables y en la valoración sobre la situación de sus hogares y del país.
Además, la confianza del consumidor aumentó en cuatro de las cinco ciudades analizadas (Barranquilla, Bucaramanga, Medellín y Cali), solo cayó en Bogotá, y en uno de los niveles socioeconómicos (estrato medio) en julio respecto a junio de este año.
