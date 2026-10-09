Confianza en la economía colombiana alcanza en septiembre de 2026 su nivel más alto del año

En septiembre de 2026, el Indicador de Confianza Davivienda sobre la situación económica del país se ubicó en 3,7 %, marcando su mejor dato en lo corrido del año y superando el 1,9 % de agosto.
De hecho, el índice, que se obtiene de los resultados de una encuesta que hace la entidad financiera de manera mensual, encadenó tres periodos consecutivos en terreno positivo.
Al analizar la opinión de los encuestados, un 26,8 % afirmó que su confianza aumentó en comparación con el mes anterior, mientras que un 23,1 % sostuvo que disminuyó, lo cual dio origen al balance neto de 3,7 %.
El factor determinante tras esta mejora, de acuerdo con Davivienda, radica en una percepción más favorable sobre la situación económica del país, motivada por los anuncios del Gobierno Nacional en materia de ajuste y consolidación fiscal.
Leve alza del pesimismo en la percepción
Sin embargo, a diferencia de la confianza en la economía, el Indicador de Percepción sobre la situación económica sufrió un ligero descenso en su balance neto, al pasar de 5,6 % en agosto a 4,8 % en septiembre.
Esto debido a que el porcentaje de colombianos que considera que la situación económica es muy buena o buena se mantuvo estable, variando marginalmente de 28,1 % en agosto a 28 % en septiembre.
Por su parte, quienes califican la situación como mala o muy mala aumentaron del 22,4 % en agosto al 23,2 % en septiembre.
Por otro lado, el apetito de los hogares por asumir nuevos compromisos crediticios continuó en terreno negativo. En septiembre, únicamente el 17,5 % de los participantes respondió que es un buen momento para adquirir una obligación financiera, frente al 18,8 % registrado en agosto. En lo transcurrido del año, esta disposición se ha reducido en 4.6 puntos porcentuales.
De acuerdo con el reporte, este menor dinamismo crediticio responde, entre otros elementos, al nuevo ciclo alcista en la tasa de política monetaria establecido por el Banco de la República.
—