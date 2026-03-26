Conflicto en Medio Oriente podría encarecer insumos del agro y disparar la inflación en Colombia

Las crecientes tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz han dejado de ser una preocupación exclusiva del sector energético para convertirse en una alerta para el sector agrícola en Colombia, según el más reciente análisis de ANIF.
El conflicto, que ya cumple cerca de un mes de escalada, está generando disrupciones en una zona por la que transita aproximadamente un tercio del comercio marítimo global de fertilizantes.
De acuerdo con ANIF, el campo colombiano se encuentra en una posición de vulnerabilidad debido a su alta dependencia de fertilizantes importados, los cuales representan más del 75 % de la demanda interna.
En 2025, las importaciones de estos insumos totalizaron US$1.107 millones, siendo la urea el producto más relevante con una participación del 26,7 % en la canasta de compras externas.
El bloqueo o las dificultades logísticas en el Golfo Pérsico, región que concentra el 49 % de las exportaciones mundiales de urea y el 30 % de las de amoníaco, están impulsando los precios al alza.
De hecho, ANIF reportó que el precio de la urea ya ha mostrado incrementos del 37,4 %, impulsada, en parte, por el encarecimiento del gas natural, un insumo esencial para su producción.
Esta presión en los costos de los insumos agrícolas no tardará en reflejarse en el bolsillo de los colombianos, según el centro de pensamiento.
Por ello, advirtió que el encarecimiento de los fertilizantes constituye un nuevo riesgo para la inflación, ya que eleva los costos de producción de cultivos fundamentales para la dieta nacional, tales como el arroz, el maíz y la papa.
Aunque la existencia de inventarios actuales ha amortiguado el impacto inicial, se prevé que a medida que estos se agoten, los mayores precios se transmitan a los consumidores finales.
Crisis global de suministros
La situación en Colombia se enmarca en un contexto de crisis global detallado por otros organismos de investigación. Un informe de Alpine Macro, firma de Oxford Economics, coincide en que el conflicto en Irán ha provocado un choque de suministro en los fertilizantes nitrogenados, vitales para el rendimiento de los cultivos en todo el mundo.
Según esta firma, los precios de la urea a nivel internacional han reaccionado de forma violenta, escalando cerca de un 50 %, mientras que el amoníaco ha subido un 20 %.
Alpine Macro subrayó que esta crisis amenaza la estabilidad alimentaria global. Dado que la producción de estos fertilizantes depende estrechamente del precio del gas natural, que representa entre el 60 % y 70 % de sus costos, cualquier interrupción en el suministro de energía desde el Golfo Pérsico asfixia el mercado agrícola.
Por eso, esperan que el impacto en las cosechas y en los precios de los alimentos básicos sea persistente, reflejándose plenamente en los próximos uno o dos ciclos agrícolas.