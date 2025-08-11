Congreso suspende agenda legislativa: rendirá honores póstumos al senador Miguel Uribe Turbay

El Congreso de la República interrumpirá su actividad legislativa durante tres días para rendir honores póstumos al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Con este propósito, la agenda legislativa de ambas corporaciones quedará suspendida, a fin de acompañar a la familia y allegados del dirigente político en este momento de duelo.
El Salón Elíptico del Capitolio Nacional será el escenario de la Cámara Ardiente, abierta desde este lunes 11 hasta el miércoles 13 de agosto, donde congresistas y ciudadanos podrán expresar su respeto y gratitud por la trayectoria de Uribe Turbay. En consecuencia, se cancelarán todos los eventos, agendamientos masivos y visitas guiadas durante estas fechas.
Agenda protocolaria
- Lunes 11 de agosto – 3:00 p. m.: Instalación de la Cámara Ardiente con ingreso para familiares, amigos y congresistas.
- Martes 12 de agosto – 8:30 a. m. a 6:00 p. m.: Apertura al público por la Plaza de Bolívar, con control de ingreso a cargo del personal de seguridad del Congreso.
- Miércoles 13 de agosto – 9:00 a. m.: Homenaje del Congreso, exclusivo para familiares y parlamentarios, seguido del traslado del féretro a la Catedral Primada de Colombia para las exequias.
En un comunicado, el Legislativo destacó que el homenaje busca reconocer el “legado y la dedicación democrática” del senador, y expresó sus condolencias: “Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y enviamos un mensaje de fortaleza y consuelo a su familia, amigos y copartidarios”.
Este acto solemne no solo se inscribe en la tradición protocolaria del Congreso para honrar a sus miembros fallecidos, sino que también se convierte en un momento de reflexión nacional sobre el impacto del crimen que arrebató la vida a una de las figuras políticas con mayor proyección en el país.