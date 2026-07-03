Expopartes Medellín: así avanza la feria que proyecta negocios por más de US$125 millones

La industria de autopartes y posventa puso esta semana los ojos en Medellín. Desde este 2 de julio, Expopartes Feria Autopartes y Xtreme Fest 2026 abrió oficialmente sus puertas en Plaza Mayor con una expectativa que va más allá del sector automotor: generar un impacto económico cercano a $33.000 millones para la capital antioqueña y concretar negocios por más de US$125 millones, consolidando a Colombia como uno de los principales centros del aftermarket en América Latina.
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Durante tres días, fabricantes, distribuidores, importadores, talleres, compradores, proveedores de tecnología y expertos internacionales participarán en una agenda que busca fortalecer la competitividad del sector, impulsar nuevas oportunidades comerciales y acelerar la incorporación de tecnologías para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos.
La edición de este año reúne más de 450 expositores provenientes de 25 países, espera la llegada de 22.700 visitantes profesionales y ocupará la totalidad de los 34.700 metros cuadrados del centro de convenciones Plaza Mayor, convirtiéndose en la mayor vitrina especializada del mercado de autopartes, tecnología automotriz y posventa de la región.
Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes, destacó que el evento trasciende el componente comercial y se ha convertido en un escenario estratégico para el futuro de la industria.
«Expopartes Feria Autopartes y Xtreme Fest representan mucho más que unas ferias comerciales; son el lugar donde la industria construye nuevas alianzas, identifica las tecnologías que marcarán el futuro del sector y fortalece la competitividad de toda la cadena automotriz. Este encuentro demuestra que Colombia continúa consolidándose como un referente regional para la industria de auto y moto partes y la movilidad», afirmó el dirigente gremial.
Expopartes: un impulso para la economía de Medellín
Además del movimiento comercial dentro del recinto ferial, Asopartes proyecta un importante efecto sobre la economía local.
El gremio calcula que la realización de Expopartes y Xtreme Fest movilizará alrededor de $33.000 millones en actividades relacionadas con hotelería, transporte, gastronomía, comercio y turismo de negocios durante los tres días del evento.
A esto se suma la generación estimada de más de 1.200 empleos directos e indirectos, derivados tanto del montaje como de la operación de la feria, fortaleciendo a Medellín como uno de los principales destinos de eventos empresariales del país.
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Uno de los principales ejes de la feria será la transformación tecnológica del sector automotor. Los asistentes podrán conocer soluciones para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos, además de innovaciones en electrónica automotriz, inteligencia artificial aplicada al diagnóstico vehicular, equipos especializados para talleres y nuevas tecnologías enfocadas en el mercado de posventa.
La agenda académica también tendrá un papel central con más de 70 conferencias técnicas, demostraciones especializadas, lanzamientos de productos y espacios de actualización liderados por expertos nacionales e internacionales.
Entre las compañías participantes aparecen firmas como Bosch, Schaeffler, SKF, Cummins, JTEKT, Mann+Hummel, Hengst Filtration, Groupauto, Focal y Rockford Fosgate, mientras que uno de los invitados internacionales destacados será Travis Chin, presidente mundial de IASCA Worldwide.
Otro de los objetivos de Expopartes 2026 es fortalecer la internacionalización de la industria colombiana.
Delegaciones empresariales de Estados Unidos, México, Brasil, China, Corea del Sur, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Perú, Ecuador, Panamá, Indonesia, Malasia, Hong Kong, Uruguay y Argentina, entre otros mercados, participan en ruedas de negocios orientadas a generar alianzas comerciales y ampliar las oportunidades de exportación para las empresas nacionales.
Actualmente, el sector colombiano de auto y motopartes factura alrededor de $26,3 billones al año, reúne más de 65.000 establecimientos y Antioquia concentra aproximadamente el 15 % de toda la actividad nacional, cifras que reflejan la importancia económica del mercado de posventa para el país.
Para Pineda Osorio, la evolución tecnológica de los vehículos obliga a toda la cadena productiva a actualizarse constantemente.
«La transformación tecnológica de los vehículos exige una industria cada vez más preparada. Expopartes Feria Autopartes Medellín reúne a fabricantes, distribuidores, talleres, empresarios y compradores para acelerar la adopción de nuevas tecnologías, fortalecer las relaciones comerciales y generar oportunidades de crecimiento para todo el sector», señaló.
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Con esta edición, Expopartes y Xtreme Fest buscan consolidar a Medellín como el principal punto de encuentro de la industria motriz en América Latina, al reunir innovación, negocios, transferencia de conocimiento y cooperación internacional en un solo escenario.