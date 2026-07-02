El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, aseguró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinará US$60 millones en recursos no reembolsables para apoyar el proceso de empalme con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, un anuncio que despertó dudas sobre si se trata de un préstamo, una donación o un mecanismo de cooperación internacional.
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Durante una transmisión en vivo realizada el 29 de junio, De la Espriella explicó que el respaldo del organismo multilateral busca fortalecer la transición hacia su administración y facilitar las primeras tareas del nuevo Gobierno.
«El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de transición, reconociendo el banco y su presidente la magnitud histórica del desfalco que estamos recibiendo», afirmó el presidente electo.
Las declaraciones generaron numerosas reacciones en redes sociales, especialmente porque varios usuarios interpretaron que el BID estaba entregando un préstamo al nuevo Gobierno o financiando directamente el funcionamiento de la administración entrante.
Sin embargo, tanto De la Espriella como su equipo aclararon que esa no es la naturaleza de los recursos.
¿Colombia tendrá que devolver el dinero? Esto explicó el equipo del presidente electo
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, amplió la explicación y explicó este 2 de julio durante el inicio del empalme que el apoyo del BID corresponde a una cooperación técnica no reembolsable, por lo que no incrementa la deuda pública ni obliga al Estado colombiano a devolver esos recursos.
«Eso significa que nosotros vamos a tener la posibilidad de acceso a recursos no reembolsables; no es un recurso de crédito, es un recurso de apoyo técnico por parte del Banco Interamericano de Desarrollo.», dijo el nuevo vicepresidente.
Según Restrepo, el dinero estaría orientado a respaldar técnicamente las primeras decisiones del nuevo Gobierno y no a financiar gastos de funcionamiento.
Entre los posibles usos mencionó la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, revisiones sobre el programa de crecimiento económico del país, estudios relacionados con el ajuste fiscal, evaluaciones sobre una eventual reestructuración del Estado, apoyo técnico para atender la situación del sistema de salud y programas relacionados con los desafíos energéticos.
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«No es una novedad; por el contrario, es un acompañamiento muy importante de carácter de recursos no reembolsables que permite que un Gobierno pueda operar en sus primeras etapas», agregó Restrepo.
¿Qué significa que sean recursos no reembolsables?
La principal confusión surgió porque muchas personas asociaron los US$60 millones con un préstamo internacional. No obstante, la explicación entregada por el equipo del presidente electo apunta a un esquema diferente.
En términos prácticos, una cooperación técnica no reembolsable consiste en recursos que un organismo internacional destina para financiar estudios, asesorías especializadas, fortalecimiento institucional o asistencia técnica, sin que el país beneficiario deba devolver ese dinero.
Por ejemplo, si un Gobierno necesita elaborar un nuevo plan de desarrollo o revisar la estructura de varias entidades públicas, el organismo internacional puede financiar equipos de expertos, estudios técnicos, diagnósticos y consultorías, sin que esos recursos se conviertan en deuda para el Estado.
La explicación detrás de la ayuda del BID: esto ocurrió antes con Colombia
Tras el anuncio también intervino el exsubdirector de Fiscalización de la DIAN, Christian Quiñónez, quien explicó por qué considera que el anuncio del BID no debería sorprender.
«Lo primero es que eso no es un préstamo. El Banco Interamericano de Desarrollo le está dando 60 millones de fondos sin retorno (…) para que ejecute el empalme con una auditoría forense.»
Quiñónez recordó que el BID ha financiado anteriormente proyectos institucionales en Colombia mediante recursos de cooperación.
Como ejemplo mencionó un proyecto para la modernización de la DIAN: «El Banco Interamericano de Desarrollo normalmente gira fondos sin retorno a los diferentes países para que ejecuten algunas acciones y, por ejemplo, a Colombia se le donó dinero para la modernización de la DIAN.»
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El exfuncionario sostuvo que, desde su perspectiva, el organismo internacional tendría interés en conocer el estado de proyectos financiados anteriormente: «Es normal que el Banco Interamericano de Desarrollo (…) diga: yo también contribuyo a la causa de la auditoría.»