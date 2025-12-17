Construcción de la troncal de la Calle 13 en Bogotá logra importante avance

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) participó en el cierre financiero para la construcción de la troncal de la Calle 13 de Transmilenio, mediante la estructuración y otorgamiento de un crédito por $335.000 millones, equivalente al 50 % de la deuda del proyecto.
Cabe resaltar que la troncal de la Calle 13 es considerada una de las obras de infraestructura de transporte más relevantes para Bogotá.
El proyecto, dividido en siete lotes, contempla la adecuación de 11,4 kilómetros del corredor, entre la Carrera 50 y el límite del Distrito (Río Bogotá), con el fin de fortalecer la conectividad de la zona centro-occidental de la ciudad y mejorar de manera sustancial la movilidad urbana.
Las obras incluyen la construcción de cuatro carriles mixtos por sentido, un carril exclusivo por sentido para transporte público tipo BRT y dos carriles en las estaciones, así como la edificación de 14 estaciones, un patio taller con sistemas de carga eléctrica con capacidad para 106 buses biarticulados, andenes, espacio público y demás intervenciones requeridas para la operación integral del sistema.
Desde el proyectoaseguran que este corredor “es estratégico para la ciudad debido a su alto flujo de pasajeros y de vehículos de carga que conectan con importantes centros comerciales y logísticos, como la Zona Franca de Bogotá (Fontibón) y la Zona Industrial de Puente Aranda”.
Y agregan que su integración con la red de transporte existente permitirá ofrecer nuevas alternativas de movilización. “Se estima que beneficiará a más de 643.000 habitantes, al tiempo que contribuirá a la reducción de emisiones contaminantes y al ahorro significativo de tiempo en los desplazamientos”.
De acuerdo con los estudios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Transmilenio y la Secretaría Distrital de Movilidad, el proyecto generará ahorros anuales aproximados de 18,6 millones de horas en viajes de transporte público, 21,8 millones de horas en vehículos privados y 623.000 horas en vehículos de carga.
Asimismo, proyectan una reducción promedio anual de 33.907 toneladas de CO2, junto con disminuciones relevantes en material particulado PM2,5 y PM10, y una reducción significativa en la siniestralidad vial.
Por último, destacan que la obra fue priorizada en el Conpes 4034 y declarada de importancia estratégica mediante el Conpes 4104. Cuenta con el aval fiscal del Confis Nacional y Distrital para comprometer vigencias futuras, las cuales constituyen la principal fuente de pago.