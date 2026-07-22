Desde el XXII Congreso Internacional PorkAméricas 2026, el presidente ejecutivo de Porkcolombia, Jeffrey Fajardo, aseguró que el sector porcícola está preparado para trabajar de la mano con el nuevo gobierno para impulsar el desarrollo del campo colombiano.
Durante una conversación en el evento, Fajardo afirmó que el país vive una oportunidad para transformar el agro y sostuvo que la porcicultura está lista para aportar a ese proceso.
«Yo creo que lo que va a pasar es extraordinario. Este sector está dispuesto a trabajar mancomunadamente con el gobierno entrante para hacer entre todos una realidad eso que nos hemos prometido: un país desarrollado», afirmó durante el XXII Congreso donde Valora Analitik es medio aliado.
El dirigente gremial señaló que la porcicultura se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos del agro colombiano, gracias a la tecnificación, la generación de empleo formal y el crecimiento sostenido del consumo de carne de cerdo.
«Lo cierto es que el país es un país porcícola y la porcicultura está dando un ejemplo de especialización, de compromiso con la generación de empleo formal y de transformación de un rubro de la economía colombiana», aseguró.
Uno de los principales mensajes de Fajardo estuvo dirigido a los pequeños y medianos porcicultores, quienes han manifestado preocupación por la creciente concentración del mercado.
El presidente de Porkcolombia reconoció que ese fenómeno es natural en industrias que se vuelven más sofisticadas, pero sostuvo que la respuesta no pasa por frenarlo, sino por fortalecer la competitividad de los productores.
«La concentración de un mercado es algo absolutamente inevitable. Pero eso no quiere decir que no se pueda enfrentar de manera inteligente», afirmó.
Según explicó, desde Porkcolombia vienen desarrollando programas para que los productores mejoren sus indicadores de productividad, reduzcan costos y fortalezcan su capacidad comercial.
«El porcicultor pequeño o mediano no debería esperar a que un tercero le solucione las decisiones que él debe tomar. Tiene que cuidar sus costos de producción, mejorar sus parámetros productivos y desarrollar habilidades comerciales y gerenciales mucho más sofisticadas», señaló.
Añadió que hoy el éxito de una granja no depende únicamente de producir más animales, sino de tener asegurados los canales de comercialización.
«El productor ya no puede preguntarse solamente cómo producir; tiene que preguntarse a quién le va a vender esa producción antes de iniciar el ciclo productivo», indicó.
Los obstáculos de la porcicultura
Fajardo también dedicó buena parte de su intervención a advertir que la inseguridad rural continúa afectando seriamente la competitividad del sector.
Aseguró que el sacrificio ilegal de animales, la extorsión, los bloqueos de vías y la presencia de grupos armados han elevado los costos para los productores y desincentivado la inversión.
«La ilegalidad y la informalidad se dispararon. El sacrificio clandestino existe desde hace muchos años, pero en los últimos cuatro años creció de manera impresionante porque no había autoridad», afirmó.
Incluso recordó que este 2026 el gremio sufrió el asesinato de uno de sus líderes empresariales, hecho que, dijo, refleja la gravedad de la situación.
«La violencia ya nos quitó líderes que hubieran sido la nueva generación de empresarios colombianos», lamentó.
Por ello, hizo un llamado al próximo Gobierno para fortalecer las entidades encargadas del control sanitario y de seguridad.
«Necesitamos un ICA absolutamente fortalecido. Necesitamos al Invima, a la Policía y a todas las autoridades trabajando para eliminar las plantas de sacrificio ilegal y combatir la informalidad», sostuvo.
El sector espera abrir China y Venezuela
En materia comercial, el dirigente explicó que la internacionalización será uno de los principales objetivos de Porkcolombia durante los próximos años.
Destacó que el país ya logró la apertura sanitaria de mercados como Malasia, Singapur, Hong Kong, Cuba, Chile y varios países africanos, mientras avanza el proceso para ingresar a China, Corea del Sur y Venezuela.
«Esperamos que a finales de este año se materialice la apertura del mercado chino y, en cola, vendrían Corea del Sur y Venezuela», explicó.
Además, confirmó que antes de terminar 2026 esperan concretar los primeros envíos de carne de cerdo colombiana hacia Filipinas.
«El mercado ya está abierto; estamos preparando toda la oferta de productores colombianos para que se materialicen los primeros contenedores antes de finalizar este año», afirmó.
Consumo de carne de cerdo en Colombia
Fajardo también destacó los resultados de la estrategia de promoción del consumo liderada por Porkcolombia durante la última década.
Según explicó, en 2010 el consumo per cápita era inferior a cuatro kilogramos por habitante al año, mientras que en 2025 alcanzó los 16 kilogramos.
«Logramos que a los hogares colombianos les pasara lo que hoy ocurre en muchas familias: que la carne de cerdo dejara de consumirse ocasionalmente y se convirtiera en parte de la dieta cotidiana», afirmó.
El dirigente añadió que ese crecimiento fue posible no solo por las campañas de mercadeo, sino por la mejora en la calidad del producto.
«Contábamos un cuento creíble. La industria elevó sus estándares de calidad, estabilizó los precios y ofreció un producto cada vez más competitivo», concluyó.