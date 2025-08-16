Consumo de los hogares repunta en Colombia, mientras la inversión apenas crece

El consumo de los hogares fue el principal motor de la economía en el segundo trimestre de 2025, con un crecimiento del 3,7 %, según los datos del Producto Interno Bruto (PIB) revelados el viernes pasado por el DANE.
Recomendado: Economía colombiana creció 2,1 % en el segundo trimestre, por debajo de las expectativas
Andrés Pardo, director de Estrategia Macroeconómica para América Latina en XP Investments, destacó que mientras el consumo de los hogares aumentó el 3,6 % interanual desestacionalizado, la inversión se recupera a niveles muy bajos (+3,1 % interanual).
Del mismo modo, Jackeline Piraján, economista principal Scotiabank Colpatria, señaló que la inversión sigue en ratios bajos, pues representa menos del 17 % del PIB, cuando antes de pandemia era del 22 % aproximadamente.
“Aquí hay muchas tareas por hacer. Vemos familias de inversión con distintos dinamismos: Por ejemplo, compra de maquinaria y equipo parece que va por buen camino, pero en el desempeño asociado a la construcción, no”, detalló.
También llamó la atención en que Colombia creó inventarios durante este trimestre y dijo que la inversión total frente a la inversión bruta de capital fijo tuvo un desfase interesante que hay que monitorear hacia adelante.
Mientras tanto, según la experta, el consumo de los hogares sigue robusto: “Eso demuestra que a pesar de que no hemos llegado a la meta de inflación y a tasas de interés más bajas, el consumo doméstico sigue manteniéndose con tasas de expansión bastante favorables”.
“Este consumo se está reflejando no solo en servicios, que era la tendencia anterior, sino también en compra de bienes durables; eso, a su vez, está alimentando un mayor dinamismo en las importaciones”, anotó Piraján.
Por otro lado, en términos trimestrales, el consumo del gobierno se disparó el 2,6 % mientras que el consumo privado apenas aumentó (0,1 %), según el comentario de XP Investments.
Consumo también empuja el gasto total
En el periodo mencionado, tal como lo anticipó el Banco de la República, la demanda final interna, entendida como el gasto total en bienes y servicios dentro de un país, aumentó un 4,2 %, con lo que completa cuatro trimestres consecutivos por encima del 4 %.
El análisis de XP Investments destacó que el último año, el crecimiento promedio del PIB fue del 2,3 %, con lo que se confirma el fuerte impulso de la demanda interna por encima del resto de la economía.
Finalmente, los analistas coincidieron en que estas cifras refuerzan la postura cautelosa del Banco de la República, por lo que las proyecciones son cada vez menos optimistas frente a un posible recorte de tasas de interés este año, especialmente con una inflación que dejó de descender, pues en julio se ubicó en el 4,90 %.