Consumo en Colombia crece por encima de lo esperado: gastos en experiencias jalonaron el resultado

El consumo transaccional registró un crecimiento del 3 % anual en el trimestre móvil finalizado en abril de 2026, según el más reciente informe de la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia.
Este comportamiento sugiere que la desaceleración económica proyectada para este año podría ser menos profunda de lo anticipado, manteniendo un dinamismo resiliente frente a un entorno de menores estímulos cíclicos, de acuerdo con la entidad.
El análisis por categorías revela una transformación en los hábitos de gasto, pues el resultado agregado fue impulsado principalmente por una alta transaccionalidad en rubros como entretenimiento, tocador y aseo, y electrodomésticos.
Al inicio del segundo trimestre se evidenció que los hogares están destinando una mayor proporción de su ingreso disponible al consumo de experiencias y gastos no recurrentes.
En la medición mensual de abril, categorías como entretenimiento, transporte y restaurantes ganaron participación en el presupuesto de los hogares. Por el contrario, sectores como moda, comunicaciones y muebles perdieron relevancia relativa, reflejando una reasignación del gasto hacia los servicios.
Bancolombia destacó que este dinamismo ocurre en un contexto donde el crédito juega un papel secundario. Aunque el consumo de los hogares ha crecido un 28 % real desde 2019, la cartera de crédito de consumo es hoy un 3 % menor en términos reales, lo que indica que el gasto actual se sustenta mayoritariamente en ingresos corrientes y ahorros.
Bogotá y el Caribe a la vanguardia
El crecimiento del consumo fue generalizado en todo el país durante el periodo analizado, aunque con intensidades variadas, pues Bogotá y Cundinamarca se consolidó como una de las zonas más dinámicas con un avance del 3,6 % en abril, favorecida por un mercado laboral sólido y una tasa de desempleo en niveles mínimos.
Por su parte, la región Caribe registró un crecimiento del 3,5 %, liderando la dinámica regional al comienzo del segundo trimestre, mientras que las regiones Occidente y Oriente reportaron incrementos del 3 % y 2,8 % respectivamente.
Y aunque la región Centro mostró un avance del 2,6 %, Antioquia cerró abril con un crecimiento del 2,9 %, mostrando una trayectoria positiva aunque a un ritmo ligeramente inferior al promedio nacional.
Bancolombia señaló que, mientras Bogotá, Occidente y Centro aceleraron su ritmo de crecimiento frente al cierre del primer trimestre, regiones como Antioquia, el Caribe y el Oriente perdieron algo de tracción en el mismo periodo.
La entidad financiera mantiene una expectativa de moderación, pero con un matiz de optimismo. Los datos recientes sugieren que el ajuste del consumo será más gradual de lo previsto, manteniendo niveles de crecimiento que desafían el entorno de menor impulso cíclico.
No obstante, el informe advierte que la evolución futura dependerá críticamente de la solidez de los ingresos de los hogares, la confianza del consumidor y la capacidad de adaptación a condiciones macroeconómicas que siguen siendo exigentes.
Si bien se espera que el crédito total crezca apenas un 1,1 % real al cierre de 2026, el comportamiento resiliente del consumo transaccional ofrece una señal de estabilidad para la economía nacional.
—