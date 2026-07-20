Consumo privado impulsa el comercio, pero la industria muestra señales de alerta en Colombia

Un reciente informe del Equipo de Investigaciones de ANIF revela una dualidad en la economía colombiana durante lo corrido del año: mientras el comercio minorista vuela impulsado por el gasto de los hogares, la industria manufacturera registra un crecimiento apenas marginal, lo que genera interrogantes sobre la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo.
En lo que va de 2026, el sector comercial ha alcanzado un crecimiento anual del 11,9 %, superando en 0,5 puntos porcentuales el desempeño del mismo periodo el año anterior.
Este dinamismo ha estado concentrado en tres frentes principales: Equipos de sonido y video, con un aumento del 47,3 %, impulsado por la temporada mundialista y agresivas campañas de descuentos; papelería y útiles, que creció un 41,6 %, y vehículos automotores, que registró un alza del 38,5 %, motivada por la creciente demanda de vehículos eléctricos e híbridos, la entrada de nuevas marcas al mercado y mejores condiciones de financiamiento para los hogares
Por el contrario, la industria manufacturera presenta un panorama mucho más modesto, con un crecimiento de solo 1,2 %, lo que representa una leve disminución de 0,1 pp frente a 2025.
Si bien sectores como la fabricación de vehículos (38,2 %) y de otros equipos de transporte como motocicletas (26 %) muestran cifras positivas debido a la apertura de plantas nacionales y un aumento en las exportaciones, otras áreas críticas están en terreno negativo.
La fabricación de sustancias químicas básicas (-9,4 %) y la industria de hierro y acero (-6,7 %) se han visto golpeadas por la baja dinámica en el sector de la construcción.
¿Un modelo de crecimiento sostenible?
La principal preocupación de los analistas radica en que la producción nacional está excesivamente volcada al consumo final de los hogares, dejando de lado actividades que generen mayores encadenamientos productivos.
«El importante crecimiento de las ventas comerciales y de algunas actividades industriales tiene un claro destino al consumo final de los hogares. Lo anterior refuerza el argumento de la baja sostenibilidad del crecimiento económico: un alto consumo y un estancamiento en la capacidad productiva», advierte el informe.
De mantenerse esta tendencia, la economía colombiana dependerá cada vez más de la importación de bienes de consumo para satisfacer la demanda interna, lo que expondría el bolsillo de los ciudadanos a la volatilidad de los mercados externos.
Los expertos coinciden en que es urgente implementar mecanismos de confianza inversionista que reactiven el motor de la producción nacional y arrastren a otros sectores clave del país.