Crece la incertidumbre en la política económica de Colombia, según Fedesarrollo

En el último mes de 2025, el Índice de Incertidumbre de la Política Económica (IPEC) de Fedesarrollo experimentó un repunte significativo, situándose cerca del umbral de los 300 puntos y superando tanto el registro del mes anterior como el de diciembre de 2024.
El indicador se ubicó en 299 puntos el mes pasado, lo que representa un aumento de 83 puntos frente a noviembre, cuando se encontraba en 216, y de 34 puntos respecto al nivel observado en diciembre de 2024 (265).
A pesar del incremento en el cierre del año, el promedio anual de 2025 fue de 257 puntos, una cifra ligeramente inferior a la media vista en 2024, que fue de 258.
Con el dato de diciembre, el IPEC completa 87 meses consecutivos por encima de su promedio histórico de 100 puntos (observado entre los años 2000 y 2019), una tendencia de alta incertidumbre que se mantiene vigente desde octubre de 2018.
Este índice captura la incertidumbre mediante el conteo de palabras relacionadas con la coyuntura en noticias de medios de comunicación, siguiendo una metodología que permite identificar periodos críticos como la pandemia de 2020 o el pico de la prima de riesgo en 2022.
Política económica y social lideran la incertidumbre
Según la medición de Fedesarrollo, las noticias capturadas en diciembre se concentraron principalmente en el tema de política económica, social y geopolítica (50 %).
A esta le siguieron las categorías de actividad económica (23,2 %), otros temas, que incluye transporte, pobreza, comunicaciones, entre otros (14,3 %), variables financieras (8,9 %) y seguridad (3,6 %).
Frente a noviembre de 2025, las categorías que más aumentaron su participación en la generación de incertidumbre fueron «otros» (+2,1 puntos porcentuales), seguida por actividad económica y seguridad (+1,2 puntos porcentuales cada una). En contraste, la mayor reducción se presentó en las variables financieras, que cayeron 3,3 puntos porcentuales en su participación.
En la comparación con diciembre de 2024, el sector de variables financieras mostró el incremento más notable en su peso dentro del índice (+5,2 puntos porcentuales), mientras que la categoría de «otros» registró la mayor contracción (-4,2 puntos porcentuales). También se observaron reducciones anuales en las participaciones de seguridad (-2,0 pp) y política económica, social y geopolítica (-1,9 pp).
—