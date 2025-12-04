Crecen interés y beneficios de cuentas empresariales en Colombia: ¿cuáles destacan en 2025?

En Colombia, las cuentas empresariales están viviendo un momento de auge. Cada vez más comercios y pymes buscan soluciones financieras que reduzcan costos, pero también ofrezcan funcionalidades modernas y acceso inmediato a su dinero.
Esto pues en un país donde la interoperabilidad avanza con fuerza —impulsada por la implementación de Bre-b—, la demanda por productos ágiles, sin trámites engorrosos ni costos ocultos, es más evidente que nunca. Para miles de pequeños y medianos negocios, tener una cuenta que no genere fricciones en su operación diaria se ha convertido en una prioridad estratégica.
Valora Analitik seleccionó algunos referentes del sector financiero que ofrecen cuentas empresariales atractivas para empresarios y emprendedores, entre las que destacan nuevos actores como Bold, Rappipay e Iris, comparando las funcionalidades y experiencias que ofrecen a pequeñas y medianas empresas.
Características de las cuentas empresariales
Entre las opciones que crecen con mayor fuerza para final de 2025 destaca la Cuenta Pro de Bold, un plan empresarial avanzado que ofrece a los negocios una gestión financiera más ágil, segura y centralizada.
Su disponibilidad inmediata del dinero permite acceder al instante a todas las ventas recibidas, eliminando esperas habituales de 24 a 48 horas y facilitando la liquidez operativa. Además, integra transferencias en lote, capaces de procesar hasta 2.000 pagos en un solo envío, optimizando procesos como nómina y pagos a proveedores, reduciendo significativamente el tiempo invertido en tareas financieras repetitivas. Esto quiere decir que el sistema de Bold permite hacer varias transferencias al mismo tiempo a diferentes personas, a sus cuentas bancarias o a sus llaves. Por ejemplo, en un solo paso las empresas pueden hacer el pago de nómina a todos sus empleados o pagos a todos sus proveedores.
A su vez, una de sus ventajas más importantes en el entorno empresarial es que la cuenta tiene costo $0. Así mismo, ofrece bolsillos con rentabilidad de 10 % E.A., lo que permite aprovechar una opción diferencial a la mayoría de cuentas en Colombia, que para este tipo de perfil no ofrecen rentabilidades mayores al 1 %.
La funcionalidad de multiusuarios —hasta 50 perfiles con roles y permisos configurables— permite delegar tareas sin perder el control, ofreciendo una administración segura y segmentada del equipo financiero. La cuenta también incorpora pago de impuestos integrado, lo que simplifica el cumplimiento tributario desde una sola plataforma sin depender de intermediarios ni portales externos
La Cuenta Pro de Bold también incluye integración con Pagos Bold y QR interoperable, que permite recibir pagos desde cualquier banco o billetera digital, ampliando las opciones de cobro del negocio.
Otra opción destacada para el mercado colombiano es la RappiCuenta Empresas, un modelo de operación ágil y 100 % digital que facilita la apertura y el control de recursos sin trámites presenciales. Su propuesta destaca por las Bóvedas que tienen una rentabilidad del 8,5 % E.A, que permiten organizar el dinero corporativo en subcuentas y generar rentabilidades estables sobre los saldos, así como por la entrega de hasta 300 transacciones ACH mensuales gratuitas, sujetas al saldo promedio, y transferencias sin costo entre RappiCuentas.
La plataforma incorpora doble autenticación y control detallado desde su portal empresarial, donde también se realizan pagos, dispersión de nómina y recaudos mediante links PSE de fácil generación. Además, las compañías cuentan con el acompañamiento permanente de un Business Banker, atención personalizada y sin exigencias de permanencia.
Una tercera opción a resaltar la ofrece la Cuenta para Empresas de Iris que tiene costos cero en cuota de manejo y no cobra por el uso del portal, lo que la convierte en una alternativa eficiente y transparente para compañías de todos los tamaños. Todo el proceso es 100 % digital, con una solicitud que se completa en línea en menos de diez minutos y una aprobación que puede darse en menos de 24 horas, permitiendo que las empresas accedan rápidamente a las funcionalidades que requieren. Entre sus diferenciales resalta que al vincularse una sola vez, las empresas pueden hacer factoring.
Además, incorpora la posibilidad de automatizar pagos y cobros mediante APIs que se integran a los sistemas propios de cada empresa. La rentabilidad es otro de sus grandes atractivos: ofrece rendimientos de hasta el 5 % E.A. sobre el saldo diario y permite activar planes de ahorro ajustados a las necesidades de cada organización.
Por último, la cuenta empresarial del Banco Finandina también destaca por beneficios que incluyen cero costos de administración, lo que permite a las empresas manejar su dinero sin cargos adicionales. Además, ofrece una rentabilidad competitiva que puede llegar hasta el IBR más 0,25 % efectivo anual, convirtiéndola en una alternativa atractiva para optimizar los recursos disponibles. La cuenta también pone a disposición un portal empresarial totalmente gratis para realizar transacciones de manera ágil y segura.
Entre sus facilidades operativas, permite hacer transferencias a otros bancos sin costo y realizar pagos por PSE sin ningún tipo de tarifa, lo que reduce los gastos frecuentes en las operaciones del día a día. Finalmente, integra un token digital gratuito que fortalece la seguridad en cada movimiento, asegurando que las transacciones estén protegidas con tecnología confiable.
En cuanto a seguridad, hay que mencionar que todas estas cuentas empresariales están respaldadas por la vigilancia de la Superintendencia Financiera y la protección de Fogafín, lo que garantiza que los recursos de la empresa estén siempre protegidos.
Un potencial aún por aprovechar
A pesar del creciente interés y una mayor oferta de cuentas empresariales en Colombia, pues se estima que casi el 75 % de las empresas formales accede a productos financieros, la cifra cae drásticamente entre microempresas.
Así, la falta de productos adecuados, los trámites extensos y los altos costos impiden mayor inclusión financiera.
De este modo, la tendencia del mercado es clara: los negocios están demandando plataformas financieras más ágiles, transparentes y adaptadas a su realidad operativa. Las cuentas empresariales que emergen de entidades como Bold, Rappipay, Iris o Finandina muestran que la competencia ya no se da solo por costos, sino por tiempo, simplicidad y valor real para el día a día empresarial.