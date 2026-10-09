Personas y negocios afectados por terremoto en Colombia accedieron a créditos de Bancolombia por $775.100 millones

Dos meses después del sismo del 10 de agosto de 2026, Bancolombia reportó que más de 4.200 personas y negocios de las regiones afectadas accedieron a nuevos créditos por $775.100 millones mediante líneas especiales de financiación.
Además, más de 5.000 familias tienen procesos de financiación de vivienda en curso por más de $1,26 billones, con cifras de corte al 8 de octubre.
La entidad también habilitó medidas para mantener la atención bancaria en las zonas afectadas, entre ellas cajeros móviles, una sucursal temporal a través de su Bus Escuela y el fortalecimiento de la red de corresponsales bancarios.
Asimismo, dispuso canales especializados por teléfono y WhatsApp para atender a los clientes afectados por el sismo.
Por otro lado, desde la Fundación Bancolombia se reportaron avances en la atención social y la recuperación de infraestructura.
Recursos para la recuperación de las regiones
Las donaciones de más de 50.000 personas y empresas sumaron más de $9.300 millones, de los cuales ya se destinaron recursos para entregar 89 equipos médicos a dos hospitales: el Hospital de Caldas, en Manizales, y el Hospital Universitario San Jorge, en Pereira.
También comenzaron acciones de recuperación en 18 instituciones educativas y se entregaron 70,5 toneladas de materiales para reconstrucción y 223 toneladas de alimentos.
En Roldanillo, Valle del Cauca, está prevista la entrega de 10 contenedores para que emprendedores puedan reubicar sus negocios.
La agenda de apoyo incluye actividades culturales y deportivas en el Valle del Cauca. El 18 de octubre se realizará el Bum Bum Tour en el Museo La Tertulia, en Cali, con actividades artísticas, talleres y una feria de emprendimientos afectados por el sismo. Entre octubre y noviembre también llegarán los Campamentos de Fútbol Bancolombia a dos zonas afectadas, con cinco jornadas orientadas a fortalecer el tejido social.
La Fundación Bancolombia, además, apoyó la estrategia de recaudo de “Marea Viva: por el Chocó de mañana” e hizo un aporte a la iniciativa, desarrollada junto con la Fundación Mi Sangre, Progresa Chocó y el artista Juanes. Esta acción se suma al compromiso de acompañar durante 30 años el desarrollo sostenible del Chocó.
La Fundación señaló que los recursos donados que aún no se han asignado continúan en proceso de distribución, de acuerdo con las necesidades identificadas junto con organizaciones y actores de los territorios.