Crisis climática sin precedentes en Urabá: Augura alerta sobre riesgo inminente en el sector bananero

La Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) emitió una alerta nacional por cuenta de una emergencia hidrometeorológica sin precedentes en la región de Urabá, poniendo en riesgo la estabilidad de uno del sector productivo.
“Nuestro censo indica más de 1.200 hectáreas inundadas por la presencia de la ola invernal en Urabá”, dijo el presidente, Emerson Aguirre, quien lo atribuyó a un fenómeno combinado de frentes fríos, vientos intensos y mareas altas.
De acuerdo con la Red Agroclimática de Augura, los niveles de lluvia registrados entre el 1 de enero y el 4 de febrero de 2026 han triplicado los promedios históricos de los últimos cinco años. Esta saturación del suelo ha provocado daños críticos en la infraestructura y el colapso de cauces principales, incluyendo rupturas en los ríos Carepa (sector El 10) y Grande (sector Nueva Colonia).
La situación del río León es particularmente alarmante, pues se sitúa 1,10 metros por encima de su cota normal, lo que genera un represamiento que impide el drenaje natural de las aguas hacia el mar.
Cultivos en riesgo de pérdida total
Augura detalló que la gravedad de la inundación se ve intensificada por factores marítimos. Una marea alta de 95 centímetros, sumada a fuertes vientos, actúa como un «tapón hidráulico» que neutraliza el drenaje de los predios.
Esta condición ha mantenido a las plantaciones bajo el agua por más de 96 horas, lo que, según el gremio, ocasionará la pérdida total de los cultivares afectados.
Del mismo modo, la emergencia ha paralizado actividades vitales como la aspersión aérea, esencial para el mantenimiento fitosanitario del banano.
El gremio solicitó la intervención del Gobierno Nacional mediante la apertura inmediata de líneas de crédito de fomento y emergencia y acciones contundentes para garantizar la viabilidad de los predios y proteger el empleo en el Urabá antioqueño.
“A pesar de que los pronósticos sugieren ventanas de buen clima a corto plazo, la amenaza de un nuevo frente frío obliga a una acción contundente por parte del Gobierno para evitar daños irreparables en la economía y el empleo del Urabá antioqueño”, concluyó Augura.