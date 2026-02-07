Crisis de contenedores vacíos en Buenaventura; Gobierno Petro tomará medidas: contempla sanciones  

El Gobierno Petro anunció medidas para atender las dificultades logísticas asociadas a la devolución de contenedores vacíos y la operación en las zonas de enturnamiento del Puerto de Buenaventura, el principal del Pacífico colombiano.
Como parte de esta intervención, la Superintendencia de Transporte expidió una resolución con órdenes administrativas, mientras que el Ministerio de Transporte y la entidad de control emitieron una circular conjunta que establece un plan de choque con reglas de obligatorio cumplimiento.
El objetivo es mejorar la coordinación operativa entre los actores de la cadena logística portuaria y normalizar la operación en el Distrito Especial de Buenaventura.
La resolución y la circular están dirigidas a personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades de administración y operación en la entrega y recepción de contenedores vacíos. Las instrucciones buscan reducir represamientos, evitar sobrecostos y mitigar las congestiones que se han presentado en los últimos meses.
Medidas planteadas ante la situación
Entre las principales medidas se encuentra la obligación de operar de manera continua, 24 horas al día y los siete días de la semana, en los patios de contenedores vacíos. Esto incluye servicios como la recepción, cargue, descargue, entrega e inspección de contenedores.
Asimismo, se ordenó la implementación de un plan de evacuación inmediata de contenedores vacíos almacenados en depósitos externos, con el fin de reducir los niveles de ocupación y recuperar la capacidad operativa en la zona portuaria. Los operadores deberán presentar un plan de acción verificable, con un diagnóstico inicial, metas progresivas de reducción y evidencias que demuestren el cumplimiento de las instrucciones impartidas.
Las autoridades también exigieron la entrega periódica de informes y soportes de cumplimiento por parte de los patios de contenedores, representantes legales y agentes de líneas navieras, así como el registro diario del movimiento de contenedores vacíos en el aplicativo dispuesto por la Superintendencia de Transporte. Esta medida busca fortalecer la trazabilidad, el control institucional y el seguimiento permanente de la operación.
La resolución y la circular incluyen una advertencia sobre la imposición de sanciones en caso de incumplimiento, de acuerdo con la normatividad vigente del sector portuario y de transporte.
Según el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, estas medidas responden a las afectaciones identificadas en la cadena logística portuaria, especialmente en los procesos de recibo y almacenamiento de contenedores vacíos, que han generado demoras y congestión para los transportadores de carga y el comercio exterior.